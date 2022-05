La previa | Castellón-Villarreal B: un derbi de la máxima exigencia

El CD Castellón, obligado a ganar para apurar sus exiguas opciones de meterse en los play-off. Y el Villarreal B, ya con el pasaporte para la fase final en el bolsillo, también necesitado de una victoria para no alejarse del ascenso directo. Los dos disputan un derbi de la máxima exigencia en el Estadio Castalia (17.00 horas, Footters y Fuchs Sports), en la antepenúltima jornada. Todo o nada para ambos, una definición que, huelga decir, se ajusta más a los locales.

Para los albinegros, sí o sí, es un ganar o pensar ya en la próxima temporada. A cinco puntos de la quinta plaza con solo nueve en juego, el objetivo es prácticamente una quimera pero... Por de pronto, el Linares, que cerraba el cupo de clasificados para la fase final de Galicia, perdió este viernes por goleada en La Línea de la Concepción (los jiennenses estaban igualados con el Atlético Baleares). A partir de ahí, pues como dijo Luis Aragonés (por algo era el Sabio): solamente le quedar ganar, ganar y volver a ganar. Al Villarreal B primero, para visitar al Barcelona B todavía como candidato... y sacar los tres puntos del Johan Cruyff y, así, mantenerse en la pelea en la despedida de la temporada, en Castalia contra el Cornellà.

En ese resquicio que aún queda, no parece que Sergi Escobar vaya a tener en cuenta, a la hora de hacer la alineación, en otra cosa que no sea disponer de su equipo más competitivo. Todavía sin ofrecer información sobre el estado de su plantilla (Aarón Romero, Bilal Kandoussi y Álex Blesa no estuvieron en el Estadio Balear), sí recupera, y para regresar a la titularidad, a Álvaro Campos en la portería y Salva Ruiz como lateral izquierdo. Habrá que ver si el almazorense encaja a Cristian Galas en el eje de la defensa por alguno de los dos centrales (Kevin Sibille o Yac Diori); o si el argentino juega de lateral derecho (como ante el Algeciras), con José Mas al banquillo. También es prácticamente segura la presencia, entre los elegidos, de Carles Salvador, posiblemente para enviar al banquillo a Borja Martínez. Dani Torres, Pablo Hernández, Kialy Abdoul Koné y Mario Barco completarían el once.

El Castellón espera plantear un encuentro como el de la primera vuelta en Miralcamp (3-2), que terminó decantándose del lado amarillo, pese a que el Castellón se puso 0-1 y luego igualó un 2-1.

Aspiraciones amarillas

El Villarreal B también se juega mucho. Tres puntos que le permitirían seguir luchando por el primer puesto de la tabla junto al Andorra (dos por delante y el Albacete (uno por detrás). El equipo de Miguel Álvarez jugará directamente en Castalia e, indirectamente, 15 minutos después, en El Collao donde el Alcoyano recibe al conjunto del Principat. Si el conjunto tricolor empata o pierde, y el filial amarillo vence, los amarillos se situarán primeros de grupo a falta de dos jornadas para finalizar la fase regular, con un calendario asequible a priori (Linense en Miralcamp y Atlético Sanluqueño en Cádiz).

Así que mucho en juego, aunque el primer paso lo tiene que dar el conjunto groguet venciendo en un escenario donde solo lo hizo la última vez que lo visitó (1-2)... pero que luego lo perdió en los despachos (3-0), por alineación indebida de más chavales con ficha juvenil o del C de los que correspondían, en una tarde marcada también por sus expulsiones.

A nivel más estrictamente deportivo, el Villarreal B recupera a su máximo goleador, Juan Carlos Arana (16 tantos, solamente por detrás de los 18 del azulgrana Ferran Jutglà), una vez ha cumplido su sanción. Además, Álvarez contará, como mínimo, con dos bajas seguras, que son las de los lesionados Diego Collado y Ramón Bueno.