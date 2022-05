La entrevista | Carles Salvador: «¿Qué nos ha pasado? Nos ha faltado generar más fútbol»

Mediterráneo entra en el vestuario del CD Castellón para hablar, tal vez, con la voz más autorizada del vestuario. Renovado hasta el 2025, es la prolongación de Sergi Escobar sobre el terreno de juego. Toca preguntar por el presente, pero sobre todo por el futuro de una próxima temporada en la que el hay tantas cosas que recuperar. Deportiva y socialmente.

--¿Cómo se viven estos días, ya sin opciones, prácticamente, de seguir aspirando al ascenso?

--Bueno, esto forma parte del fútbol. Lo anormal es estar luchando todos los años por subir o mantenerse. Teníamos la ilusión de continuar peleando hasta el último momento, pero somos profesionales y afrontaremos de la mejor forma posible estos dos partidos que todavía nos quedan.

--¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se explica este monumental bajón?

--¿Que qué nos ha pasado? Pues es la pregunta del millón, depende de donde pongas el foco. Nos ha faltado algo de regularidad desde el principio y, en las últimas jornadas, también algo de fútbol. Hemos marcado pocos goles, pero es que en varios partidos no hemos tenido ni oportunidades. Nos ha faltado genera más fútbol.

--El desplome del Castellón ha coincidido, de forma casi cronológica, con su prolongada ausencia. ¿Encuentra un paralelismo?

--Ha coincidido, sí, pero tenemos una plantilla amplia como para poder suplir cualquier baja.

--¿Cómo afrontan estas dos jornadas que restan?

--Somos profesionales y siempre queremos ganar. Ahora jugamos ante un rival de entidad y, después, acabaremos la temporada en casa, donde nos sentimos en deuda. Habrá jugadores que acaban contrato y querrán despedirse bien, otros querrán seguir... Además, si queremos probar cosas, este es el momento. Es la hora de mirar hacia el año que viene.

--¿Cómo ve ese futuro?

--Esta temporada hemos pagado las altas expectativas que había: acabábamos de bajar y teníamos que ser los mejores, luego es el año del Centenario... Como no han salido bien las cosas, parece que todo ha sido peor de lo que realmente es. Además, no paran de salir rumores... Seguramente, la próxima temporada, como la exigencia y la presión desde fuera no será tan alta, puede servirnos para volver a reengancharnos y también a la gente.

--En el último ascenso también se venía de una mala temporada, cuando el Castellón se salvó de volver a Tercera en el descuento del último partido... y al final se acabó subiendo a Segunda A...

--Sí, puede haber un paralelismo entre aquel momento y este. Al final, hablar de éxito y fracaso depende de las expectativas que haya. A poco que el equipo funcione, que los resultados sean buenos, todo volverá a ir bien y la gente volverá a ilusionarse, seguro.

--¿Qué Castellón espera ver? ¿Cómo vendería el proyecto de la próxima temporada, al ser usted, ahora mismo, el futbolista con un contrato en vigor más largo?

--Para mí lo prioritario es recuperar la fortaleza de Castalia. Nuestros resultados fuera de casa, hasta hace un mes o mes y medio, eran muy buenos, pero aquí hemos dejado escapar muchos puntos. Al final la gente donde nos viene a ver es en Castalia; y si no ganamos, se queda con ese regusto amargo y las sensaciones ya no son buenas. Me gustaría ver un Castellón fuerte aquí, que Castalia vuelva a imponer más respeto a los rivales que vengan.