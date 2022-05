I have a dream (Yo tengo un sueño) es el nombre del discurso más famoso de Martin Luther King, cuando, en agosto de 1963, habló de su deseo de que negros y blancos pudieran convivir pacíficamente. Aquello parecía un imposible, pero se cumplió. Casi 60 años después, Sergi Escobar, entrenador del CD Castellón, verbalizaba también su propio sueño, a priori igual de difícil de ser realidad como el anhelo del activista estadounidense.

"He soñado con una victoria nuestra en Barcelona y que otros resultados se daban para llegar con opciones a la última jornada", ha dicho en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (20.30 horas), en el Estadi Johan Cruyff. "Las matemáticas aún no dan una remota posibilidad y, por tanto, tenemos que competir al máximo, porque a día de hoy estamos a cinco puntos de los play-off y quedan seis por jugar", ha desarrollado. "Debemos apurar las mínimas opciones que quedan, que está claro que son bastante remotas, pero dos de los tres equipos de arriba con 55 puntos se enfrentan a dos equipos que se juegan el descenso; y el otro es el Algeciras-Castilla", ha recordado. "Había muchas opciones de haber ganado al Villarreal B, aunque no lo pareciera", ha reivindicado.

"Poner toda la carne en el asador"

No parece que vaya a cambiar mucho la fisionomía de la convocatoria y el once ante el Barcelona B, a tenor de sus palabras: "Como he dicho, como aún hay opciones, vamos a competir". "Puede haber algún cambio, pero pondremos toda la carne en el asador", ha recalcado. "Al final de los 90 minutos, viendo lo que ha ocurrido, ya pensaríamos otra cosa, pero ahora solo pensamos en poner el equipo más competitivo contra un rival que tiene también opciones: tiene un punto más que nosotros", ha comparado.

Con todo, ha matizado que "el objetivo no se ha cumplido, pero entre comillas: el objetivo era luchar hasta el final para hacer primero play-off y luego pelear por el ascenso, pero nos hemos quedado un poco cortos, aun estando en el pelotón de cabeza".

Prorroga las notas

Cuestionado sobre qué calificación se pondría a sí mismo y al equipo, aplaza ese dictamen a la conclusión del ejercicio. "Ya sois mucha gente que ponéis nota. Cuando acabe la jornada... Parece que hace un mes que no tenemos opciones, pero de no ser por el gol del Villarreal B en el minuto 90, teníamos daba toda la chance", ha subrayado. "Parece que eso, la gran remontada que hicimos..., no ha existido en el ambiente", ha profundizado.

La incertidumbre en torno a la entidad

Todo ello din perder de vista lo que va a pasar en el club en las próximas semanas. "Es una situación de incertidumbre, que no viene de un día", ha incidido. "A ver qué pasa, ojalá Vicente [Montesinos] continúe, pero sabemos de las intenciones del club y veremos qué pasa", ha sostenido. "Nosotros tenemos que estar en lo deportivo; y lo que sea, que sea para bien del club, que es lo importante", ha señalado. "Si se vende el club, que sea a gente coherente, aunque personalmente me gustaría que siguiera Vicente, aun con la austeridad para hacer sostenible el club", ha manifestado.

"¿Mi futuro?", se ha preguntado también Sergi Escobar. "Si hubiera un cambio en el poder accionarial, lo normal es que los que entraran, trajeran hombres de su confianza", ha admitido. "Lo importante es acabar la liga, y acabar lo más arriba posible, apurando nuestras opciones mínimas", ha aseverado. "Y después, que se intentara resolver el futuro del club lo más pronto posible, por si hemos de buscar otras opciones, porque tenemos que seguir trabajando y llevar un sostén a casa", ha zanjado.