Los motivos de la marcha atrás a la renovación de Sergi Escobar en el Castellón

Renovó con mucha ilusión el pasado mes de abril para seguir siendo el entrenador del CD Castellón en la temporada 2022/23, pero probablemente el de este domingo contra el Cornellà sea su último partido como entrenador del conjunto albinegro en el Estadio Castalia. Aunque Sergi Escobar era el hombre elegido para un segundo intento de ascenso al fútbol profesional tras no conseguirlo esta campaña, la dirección deportiva del club de la capital de la Plana podría dar marcha atrás a su entonces inesperada decisión (se anunció la renovación el pasado mes de abril en la previa del encuentro contra el Nàstic de Tarragona) y prescindir del entrenador almazorense.

Gestión del vestuario

Escobar ha tenido esta temporada a su cargo una plantilla que, a priori, estaba llamada a pelear por el ascenso. Un vestuario con cierta presión por lograr el objetivo y que el técnico de Almassora no ha conseguido aislar del entorno, en algunos momentos tóxico. Eso ha llevado a que el rendimiento de algunos de sus jugadores no haya sido el esperado, mermando considerablemente el trabajo del equipo. A ello se suma el hecho de que algunos futbolistas parecían tener que jugar por contrato pese a no estar al 100%.

Irregularidad

El Castellón no ha encontrado la regularidad en ningún momento de la temporada y su trayectoria ha sido una montaña rusa todo el año, no mostrando unas señas de identidad claras y obteniendo la mayoría de los triunfos cosechados con excesiva dificultad. Cierto es que ha habido partidos buenos, pero otros muchos en los que la imagen no ha sido digna de un equipo que aspiraba a todo.

Números irrisorios

Tras una primera vuelta correcta, con 29 puntos y cerrada en la quinta posición (la primera que daba billete para la promoción de ascenso), esta segunda parte de la competición que ahora finaliza está siendo una hecatombe y, a falta del encuentro del Cornellà, se llevan 21 puntos de 54 posibles.

Discurso inapropiado

El equipo perdió sus opciones de disputar la promoción de ascenso semanas atrás y, aunque quedaban remotas opciones matemáticas, Escobar mantuvo un discurso para muchos fuera de lugar que no sentó bien en algunos estamentos del club.