Sergi Escobar ha afrontado una de las semanas más duras de toda la temporada 2021/22 en el CD Castellón. La derrota contra el Barcelona B en la penúltima jornada (5-0) que dejaban definitivamente sin opciones matemáticas de play-off a los albinegros, unida a las dudas que se han generado en el seno del club sobre su futuro en el banquillo del cuadro orellut, han hecho pasar al técnico de Almassora un complicado momento. Él, como buen profesional que es, ha intentado centrarse en el encuentro que este sábado mide al Castellón con el Cornellà en el Estadio Castalia --el último de la temporada-- y tratará de acabar el curso con una victoria ante su afición.

El entrenador del Castellón ha hablado este viernes largo y tendido de sus sensaciones a pocos días de que se eche el cierre a la primera temporada en Primera RFEF:

-Último partido de la temporada: “Último partido en casa, ya sin opciones de play-off, pero hemos de ser profesionales y acabar lo más dignamente posible. Y más después del partido del sábado en Barcelona, que fue un encuentro para olvidar. Tenemos que competir porque hay cinco o seis equipos que se juegan el no bajar (entre ellos el Cornellà) y nosotros tenemos que ser profesionales e intentar competir y ganar el partido”.

-¿Condiciona una posible venta del club?: “Los rumores y los movimientos que se ven. Hay incertidumbre y hemos de esperar a que acabe la temporada y ver qué pasa en el futuro, si continúa Vicente (Montesinos), si vende… Es un periodo de incertidumbre pero nosotros hemos de acabar la temporada de la forma más seria posible, ofrecer una buena imagen como los últimos partidos que hemos disputado en casa e intentar ganar y marcharnos con una victoria para coger las vacaciones con alegría después de una semana que ha sido bastante dura”.

-¿Cuál es el futuro de Sergi Escobar?: “Ahora vamos a acabar la temporada y vamos a ver qué pasa. A los medios os llega información pero yo no tengo ninguna comunicación desde el club en ese sentido, tengo contrato por un año más. Es verdad que nos habría gustado llegar a la última jornada con opciones y nos hemos quedado cortos; que estas últimas derrotas abultadas fuera de casa han empañado la imagen y han hecho daño, pero de momento nosotros solo pensamos en acabar esta temporada”.

-¿Cómo se encuentra anímicamente?: “Ha sido una temporada que nos ha quitado años de vida por la presión que sabemos que hay en este club aunque hasta la jornada 30 estábamos en ‘play-off’. Nuestra pelea era esa siendo conscientes de que nuestro presupuesto no estaba en el ‘top-10’ de la categoría, pero nos hemos desinflado al final y lo que más nos ha afectado han sido las últimas goleadas encajadas fuera porque hemos bajado los brazos. Ha sido una temporada muy irregular: fuimos los mejores fuera de casa durante mucho tiempo, en la segunda vuelta los números han bajado (somos el 13º o 14º de la segunda vuelta), el gol que nos hizo el Villarreal B en el minuto 90 lo cambió todo porque habríamos ido a Barcelona con opciones, al igual que hace tres jornadas ganamos al Algeciras y, desde entonces, hemos hecho un punto de nueve… Se nos ha escapado al final y, aunque intentamos romper esa tendencia, ha habido muchos factores que analizaremos que nos han faltado. El ambiente ha estado enrarecido por todo el contexto y no ha sido fácil pero esto te curte como entrenador”.

-La dificultad de la Primera RFEF: “Ha sido una liga muy complicada y no va a ser fácil salir de ella. Ojalá me equivoque, pero se ha de remar y se han de hacer las cosas muy bien y, sobre todo, ir todos en la misma dirección para conseguir salir de aquí. El ejemplo es que un gran equipo como el San Fernando que vino y nos pasó por encima en Castalia, mañana se juega el descenso. Ha sido duro, con momentos complicados y esta semana especialmente porque me ha dolido mucho esa derrota en Barcelona. Hemos tenido que hacer cura de conciencia y ahora tenemos ganas de acabar con buen sabor de boca”.

-Su incertidumbre: “Todos tenemos que mirar por el futuro y, si no es aquí, será en otro lugar. Cuanto más se tarde, tanto como para los jugadores como para el cuerpo técnico, es peor y más difícil será después encontrar un lugar de trabajo, por eso cuanto antes se pueda solucionar todo mejor. En el ambiente se ve hace tiempo y la cabeza influye, y los jugadores necesitan saber si van a continuar o no y ojalá se resuelva lo más rápido posible. Y ojalá sea con Vicente (Montesinos), con ese proyecto de casa, de cantera, pero si no es así que sea lo más rápido posible”.

-El ambiente enrarecido: “Después de la pandemia y del descenso, ha costado mucho enganchar a la gente. Hubo una fase de la temporada en la que estuvimos jugando muy bien, donde hicimos muy bien las cosas y se enganchó, pera era invierno, con frío y horarios intempestivos, y la verdad es que no hemos tenido una continuidad en ese sentido… Igual también por el desconocimiento de la Primera RFEF que parecía que teníamos que ganar 3-0 todos los partidos y es muy difícil. Eso sí, creo que el año que viene será más fácil y, si le damos un poco más a la afición, se reenganchará y se ilusionará porque quiere ver al Castellón en el ‘play-off’ y ya serán conscientes de la dificultad de esta liga, en la que prácticamente todo el mundo compite por estar arriba. Además, influye también que al otro lado del Mijares se están haciendo las cosas muy bien, han ganado la Europa League y están en el mejor momento de su historia”.