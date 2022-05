La crónica | El Castellón firma un triste epílogo y cae ante el Cornellà en el cierre (1-3)

No ha sido la temporada que esperaba el albinegrismo, máxime en el año del centenario y tras el descenso del curso pasado. Pero la negativa dinámica de la recta final de la temporada mandó al traste una esperanzadora primera vuelta.

Sin opciones de pugnar por la promoción de ascenso y tampoco con chance de clasificarse para la Copa del Rey, los albinegros cerraban una campaña decepcionante en un Castalia prácticamente vacío y con el amargo regusto de los cinco goles que encajaron en el campo del Barça B hace tan solo siete días en la Ciudad Condal.

En este contexto recibía el equipo de Sergi Escobar a un Cornellà que se lo jugaba todo a una carta en la jornada de clausura del campeonato. Los catalanes estaban obligados a ganar y esperar marcadores de terceros.

Para la ocasión, Escobar introdujo hasta cinco permutas en su once inicial respecto al que cayó con contundencia en Barcelona, entraron de inicio José Mas, Edu Luna, Pablo Hernández, Aarón y César Díaz. Los orelluts formaron con un 1-4-4-2, con Iván Martínez en portería; José Mas y Salva Ruiz en los laterales, con Sibille y Edu Luna protagonizando la pareja de centrales. Esquerdo y Dani Torres actuaron en el doble pivote, con Pablo Hernández y Aarón en bandas; y César Díaz y Mario Barco como pareja atacante. De todos ellos solo cinco tienen asegurada su continuidad a día de hoy, al menos de forma contractual.

Los primeros compases del duelo fueron anodinos, equilibrio y poca verticalidad fueron los factores que caracterizaron los primeros compases del encuentro. La primera acción de peligro no llegó hasta el minuto 16, con un remate de Mario Barco que atajó Lucas Anacker. Más clara fue la oportunidad que tuvo Pablo Hernández, pero el meta visitante rechazó su remate cruzado.

Al Cornellà se le veía nervioso, cierto es que los marcadores de sus rivales directos tampoco le acompañaban, con ello supo jugar el cuadro albinegro, que a los 27 minutos se avanzaba en el marcador. Aarón culminó una jugada coral con un disparo desde la frontal del área para colocar el 1-0 en Castalia. El canterano celebraba su reciente renovación con un gol.

Tras el gol los orelluts pudieron ampliar su ventaja, especialmente en un remate de Mario Barco, pero el navarro está negado cara al gol. Bien es cierto que el Cornellà pudo igualar en un centro defendido con demasiada candidez por parte de los locales.

Pero en la segunda mitad cambió el escenario del choque, pues a los ocho minutos José Mas competió un penalti evitable y Chiki, el máximo goleador del conjunto catalán no marró para igualar la contienda, todo volvía empezar. Tras el gol se vivió el momento más emotivo del encuentro, con la salida del campo de César Díaz, ovación de gala para uno de los hombres más importantes de la historia albinegra reciente, ovación de despedida, el manchego, todo apunta, a que no seguirá.

Y en el último cuarto de hora, una vez más, el equipo se vino abajo, bajó los brazos y pasó de poder ganar el partido ha perderlo con claridad. En el 78’ Chiki logró la remontada, también de penalti. Los catalanes veían cerca la permanencia ante un Castellón hundido. Y en ese contexto solo podía pasar lo que pasó, cayó el tercero en Castalia ante la pasividad de la zaga local, que vio como Jairo sentenciaba el duelo rematando libre de marca en el corazón del área. El gol desató los abucheos y silbidos de una afición hastiada. Adiós a la temporada 2021/22, triste despedida para una campaña francamente decepcionante.