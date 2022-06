César Díaz es uno de los jugadores que quedará desvinculado oficialmente del CD Castellón el próximo 30 de junio y su adiós quizás sea uno de los más sentidos. El delantero manchego ha sido un referente dentro y fuera de los terrenos de juego en los tres años y medio en los que ha vestido la elástica albinegra, pero ahora parece no entrar en los planes del equipo de cara a la campaña 2022/23.

Tres años y medio en los que el futbolista de Villamalea, de 35 años, ha dejado un grato recuerdo entre la afición y en los que le ha tocado vivir de todo. Pero, ¿qué momentos son los que más han marcado a César Díaz en su etapa en el Castellón? «Me quedo con la salvación del primer año (2019), el ascenso (2020) y la temporada en Segunda (2020/21) ya que, aunque acabó en descenso, fue importante para el club. Fue una lástima que la afición no lo pudiera disfrutar después de tantos años peleando por regresar al fútbol profesional», detalló.

César Díaz disputó su último partido como jugador del Castellón en el último encuentro de la fase regular del grupo 2 de Primera RFEF contra el Cornellà, donde fue sustituido por David Cubillas, que le dio un abrazo en el momento del cambio que todos los aficionados sintieron como propio. «Fue bonito el reconocimiento que me dio Castalia en el encuentro contra el Cornellà cuando me cambian por Cubillas. Estoy muy agradecido desde el minuto 1 en que llegué al club, feliz por haber sido jugador del Castellón y me voy siendo un albinegro más», confesó el delantero.

Lamentablemente, César no se pudo despedir con una victoria ni clasificando al equipo para pelear por subir a Segunda y reconoció que la segunda parte de la temporada había sido para olvidar. «En la segunda vuelta no hemos sabido reponernos de los golpes que nos daban. Cuando nos encontramos con una situación adversa el equipo no ha podido reponerse a ello. La racha de la primera vuelta nos permitió tener un colchón para la segunda en la que no hemos sido regulares. Tuvimos opciones hasta el partido del Villarreal B, pero no pudo ser y ya hay que pensar en el futuro», concluyó.