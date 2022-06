El Castellón reducirá su masa salarial tras la marcha de varios jugadores

El curso 2021/22 no ha sido el mejor del CD Castellón. A nivel deportivo no se consiguió el objetivo de pelear por regresar al fútbol profesional; en lo social se perdió el apoyo de algunos sectores de la grada y Castalia presentó un aspecto que hacía muchas temporadas no se recordaba; y en lo económico el club que se ve en la obligación de buscar inversores externos para poder seguir haciendo frente a los gastos que se van generando y para mantener con vida el proyecto.

En este sentido, para las maltrechas arcas de la entidad que preside Vicente Montesinos supondrá un pequeño alivio el desprenderse de las fichas de algunos de sus jugadores, muy elevadas para la Primera RFEF y que han sido un lastre para el club. La marcha, oficialmente a partir del próximo 30 de junio, de futbolistas como Juanto Ortuño, Dani Torres o César Díaz -- quienes acaban contrato este mes-- permitirán reducir la masa salarial del equipo ya que, por ejemplo, la ficha del delantero de Yecla era una de las más altas de la plantilla de este curso y su rendimiento no ha estado acorde a las exigencias del momento ya que tampoco ha tenido opción de disputar demasiados minutos en su última campaña como albinegro. El caché de Segunda Tanto él como César Díaz mantenían su caché de Segunda División y esta temporada los sueldos tan elevados han maniatado en cierto modo a los miembros de la dirección deportiva, que han tenido que hacer un esfuerzo para cuadrar los números a la hora de realizar los fichajes que se realizaron. Uno de esos esfuerzos económicos que se realizaron fue por incorporar a Dani Torres, un jugador al que se seguía desde hacía tiempo y al que ya se intentó fichar en el mercado de invierno el curso pasado en Segunda, pero no fue posible. El colombiano sí ha acabado siendo un jugador clave en los esquemas de Sergi Escobar y lo ha jugado prácticamente todo en la aciaga temporada que acaba de concluir. ¿Qué plantilla del Castellón se encontrará el próximo gestor del Castellón? Sin algunas de esas fichas, el Castellón podría replantearse otro modelo a la hora de fichar y aspirar a otro tipo de jugadores aunque a día de hoy todo está paralizado ya que Montesinos sigue sin deshojar la margarita para ver a qué inversores externos permite entrar al club para darle estabilidad económica y para poder afrontar todos los pagos que vienen por delante. El tiempo juega en contra ya que, cuanto más se tarde en cerrar las operaciones que el presidente tiene sobre la mesa, más se tardará en empezar a fichar a jugadores que se tenían apalabrados y, sobre todo, se podrá dar entrada a un nuevo entrenador que sustituya a Sergi Escobar. Bien sea a través de los actuales miembros de la dirección deportiva o de otros si es que finalmente llegan al club.