Gustavo Ranucci decidirá sobre el nuevo entrenador del Castellón

Compás de espera este fin de semana en el CD Castellón. Seguramente, el último sin actividad, ya que la presumible rúbrica del acuerdo entre Vicente Montesinos y Gustavo Ranucci desencallará la situación actual. Después de prácticamente un mes bajo mínimos, habrá muchas e importantes decisiones que tomar en cuestión de escasos días, ya que estamos a poco más de dos semanas para el arranque de la pretemporada 2022/2023.

La firma está cercana, a falta, según trasladan las dos partes, de una última revisión a cargo de los asesores legales de uno y otro sector de la mesa negociadora. Sobre todo en lo económico, pero también hay que sentar las bases en lo deportivo, después de que el presidente y máximo accionista del Castellón llevara a cabo, esta semana, un movimiento en cuanto a la piedra angular del próximo proyecto: encontrar al hombre que tome el relevo de Sergi Escobar en el banquillo y empiece a ver qué futbolistas siguen y, sobre todo, los que pueden venir.

Mediterráneo ya les ha contado que Vicente Montesinos llegó a conversar telefónicamente con Sergio Pellicer, aunque el entrenador nulense, que esta temporada entrenó unos pocos meses al Fuenlabrada (LaLiga SmartBank), pidió tiempo mientras maduraba la situación en el Castellón a la vez que espera una oferta de la categoría de plata. El siguiente en la lista de prioridades era Pedro Munitis, con una propuesta para seguir en el Sabadell, aunque el cántabro espera que el club arlequinado le garantice un equipo de garantías.

Montesinos comunicó estos movimientos a Ranucci, quien no se opuso porque no quiere tomar ninguna decisión mientras no forme parte del Castellón. Ahora mismo, prefiere mantenerse al margen, aunque sí ha dejado claro que en cuanto asuma la gestión del club y la parcela deportiva, contará con voz y voto en las principales decisiones que se tomen. El argentino tendrá mucho peso a la hora de elegir al nuevo inquilino del banquillo de Castalia.

El precedente con José Miguel Garrido

Está claro que cuando se produce un cambio de estas características en un club, el encaje es complicado. Sobre todo si el tiempo apremia, como es el caso. Las dos partes deberán definir las competencias y, en el caso de Montesinos, no volver a pasar por lo que pasó cuando José Miguel Garrido entró y hubo fricciones, hasta el punto de que la relación, en el Castellón, apenas duró una temporada.

Por otro lado, también está por ver cómo queda la dirección deportiva y el papel que estos cambios en la cúpula reserva tanto al director deportivo Fernando Gómez Colomer como al secretario técnico Àngel Dealbert.