El Castellón 2022/23 ya tiene hoja de ruta y arrancará el 13 de julio

Utilizando una expresión futbolística, como no puede ser de otra forma cuando se habla de este deporte, el Castellón está, casi, más allá del tiempo de prolongación que ha dado el árbitro. Porque, a menos de dos semanas para el arranque de la pretemporada, toda la parte deportiva del club está cogida con alfileres. Con todo supeditado a que Vicente Montesinos llegue a un acuerdo con alguno de los grupos inversores con los que negocia (el del empresario argentino Gustavo Ranucci ocupa la pole), todo está prácticamente igual que cuando acabó de competir, hace más de un mes (el 28 de mayo, contra el Cornellà en Castalia).

Ese día, Sergi Escobar presentaba la dimisión (el presidente ya le buscaba relevo, pese a haber dado el visto bueno a su renovación un par de meses antes) y dejaba más huérfano el proyecto deportivo, a pesar de que casi hay una veintena de jugadores con contrato en vigor y, menos los que han vuelto a sus clubs de origen tras estar a préstamo (Iván Martínez, Álex Blesa y Vicente Esquerdo), solamente Kevin Sibille (At. Baleares) y Juanto Ortuño (Eldense) han encontrado destino.

En ese sentido, hace unos cuantos días que Montesinos ha empezado la búsqueda de un técnico que ponga en marcha toda la maquinaria, a la espera de ensamblar sus piezas, con las que traiga el nuevo inversor. No parece que vayan a ser ni Sergio Pellicer ni Pedro Munitis, a tenor de las sensaciones que les ha transmitido, y sí podría ser el exfutbolista albinegro Aritz López Garai, con quien llegó a reunirse en persona hace poco en El Palasiet de Benicàssim.

Primer bolo, el día 19

En este sentido, con el adelanto del primer partido de pretemporada programado (el Castellón-Huesca, en el campo La Pinilla de Teruel, pasa del 20 de julio al 19, no coincidiendo con la gala del Centenario, el mismo día que el club llega a esa fecha), las prisas son mayores. La idea pasa por citar a los jugadores el 10 u 11 de julio para las pertinentes pruebas médicas, siendo el primer entrenamiento de pretemporada no más tarde del 13 de julio para llegar a ese primer test en unas condiciones razonables. No solo por ser en vísperas de tan señalada efeméride, sino porque el rival es un equipo puntero.

Tampoco conviene perder de vista que lo que realmente importante es el inicio liguero (fin de semana del 27 y 28 de agosto), al que los equipos de Primera Federación esperan llegar con entre cinco y seis semanas de duro trabajo de verano acumulado, para arrancar a tope la competición.