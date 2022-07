La opinión de José Luis Lizarraga | Montesinos y su responsabilidad

Decía Collin Powell que ser responsable significa a veces cabrear a la gente. Y así anda la afición albinegra, entre el enfado, la preocupación, el desencanto y la intriga de lo que va a pasar con el CD Castellón. Esa camiseta albinegra que une a todos en el sentimiento, pero que necesita algo más que muestras de amor eterno en este momento. Al club le hace falta una inyección urgente de capital de dos millones de euros para empezar a andar esta temporada. Y ese dinero no baja del cielo como la multiplicación de los panes y los peces de la Biblia. Desgraciadamente, los ingresos del club por abonos, taquillas o atípico solo sustentan un porcentaje minoritario de los gastos en una muy deficitaria Primera RFEF.

Vicente Montesinos lleva meses buscando cash. El presidente ha recibido posiblemente alrededor de una cincuentena de propuestas. La mayoría de buscadores de fortunas como los que dejaron arruinado al club y cerca de la desaparición. Gracias a la pelea de románticos como Conrado Marín y Sentimiento Albinegro, algún día se hará justicia con los que esquilmaron sus arcas y dejaron un club que estaba asentado en Segunda División en la quiebra.

Adquirir una empresa (un club lo es) no es como comprar un coche. Y es responsabilidad de Montesinos dejarlo en buenas manos o, por lo menos, intentarlo. No ha habido nadie en la provincia que diera el paso y tendrá que venir de fuera. Es curioso que, pese a todo, han sido muchos los interesados, entre ellos los que ha comprado el Burgos o el Sporting de Gijón.

Y también es cierta que el deadline del fútbol no es como el de cualquier empresa al uso. Los plazos de tiempo apremian. No obstante, no me preocupan tanto que la pretemporada esté a la vuelta de la esquina, como que no hubiera dinero para armar un buen plantel, porque con pulmón económico, vendrán buenos jugadores.

Siempre digo que Montesinos es responsable de muchas de las cosas que han pasado dentro del Castellón por inacción. No lo ha tenido fácil y dentro ha tenido más enemigos que fuera. Los egos han estado por encima del interés del club. Debía haber actuado antes y, posiblemente, el Castellón no hubiera descendido.

Sí, pero siempre tendré presente que arriesgará su patrimonio por el Castellón y lo salvará de la desaparición. Ha sido honesto y ha trabajado para intentar reflotar el club. Siempre solo. Ahora su responsabilidad es dejarlo en buenos manos. Intentarlo por lo menos, porque nadie tiene una bola de cristal sobre lo que acontecerá en el futuro. Ahora la luz asoma unos nítidos rayos. Y estoy seguro de que la familia albinegra volverá a empujar con fuerza. Como siempre. Paciencia y confianza. PPO.