Castellón y Sabadell, dos históricos que se encuentran sin entrenador

Dos clubes históricos como Castellón y Sabadell son los dos únicos equipos del grupo II de Primera Federación que aún no han contratado un entrenador. Hay varios rumores, pero nada claro. En el caso de la centenaria entidad de la capital de la Plana es porque, a día de hoy, se desconoce quién será el propietario de cara a la temporada ya iniciada, la 2022/23. Han existido conversaciones con Sergio Pellicer, Pedro Munitis y López Garay, pero no se ha tomado la decisión definitiva. En el Sabadell hay presidente y directiva, pero no hay director deportivo. El máximo responsable del club vallesano ha dicho que lo primero es buscar un responsable para la parcela deportiva y después se consensuará el técnico.

