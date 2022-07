La afición del Castellón, entre la preocupación y la incertidumbre por el futuro del club

La afición del CD Castellón está viviendo este verano entre la preocupación y la incertidumbre por el futuro del club. Desde que finalizara la temporada 2021/22 el pasado mes de junio, pocos movimientos se han dado en el seno de la entidad albinegra y eso ha generado cierta desconfianza entre las distintas asociaciones que aglutinan a seguidores orelluts. Todos coinciden en señalar que esperan una pronta solución a la posible entrada de inversores para dar músculo económica a la entidad ya que el tiempo apremia y, a falta de una semana para iniciar los entrenamientos, no hay proyecto.

Vicente Montesinos sigue negociando con un grupo inversor extranjero y espera poder cerrar esta misma semana su llegada al Castellón pero, aunque se alcance un acuerdo estos días, después quedarán pendientes los correspondientes trámites burocráticos y la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD). Un proceso que no impedirá que los jugadores con contrato en vigor arranquen la pretemporada el lunes.

Federación de Peñas

Desde la Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas) reconocen que la actual es «una situación que no le gusta a nadie» y que «no puede esperar más». «Entendemos que son unas negociaciones en las que se está trabajando y que no podemos empañarlas. Hemos de reconocer todo lo bueno que ha hecho el actual consejo de administración y confiamos en que, aunque ahora estemos en un momento delicado, todo se pueda solucionar», explica su presidente, Alberto Aicart.

Sentimiento Albinegro

Desde la asociación de pequeños accionistas y abonados del CD Castellón la sensación es de «preocupación y decepción». Unas palabras que Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegro, justifica explicando que «un año como este, el del centenario, que debería ser una fiesta para la afición no lo está siendo. Hay preocupación porque la deuda se ha disparado y en el club, el hecho de anularse la ampliación de capital denota debilidad de la actual directiva. El propio Vicente Montesinos reconoció que necesitamos dos millones de euros para hacer frente a los pagos más inmediatos y empezar la temporada y, o no los tiene o no los quiere poner. El club debería estar por encima de todo y actualmente estamos en una situación preocupante. La afición necesita inputs positivos y estos nos llegan, de ahí la decepción entre los aficionados».

Fòrum Albinegre

Isidoro Gasque como máximo responsable de Fòrum Albinegre 1922 habla de «falta de transparencia» en el club a la hora de aportar información sobre la actual situación en la que se encuentra, cuando a falta de pocos días para iniciar la pretemporada no hay entrenador, ni fichajes, ni proyecto deportivo para la temporada 2022/23. «La falta de transparencia de los últimos tiempos es la misma que está transmitiendo Montesinos en los momentos clave para la historia y el centenario del Castellón. Nosotros creemos que se debe respetar la confidencialidad de posibles tratos con inversores o personas interesadas en el club, pero esto no está reñido con salir y de alguna manera explicar a la afición qué se está haciendo y cómo, transmitiendo tranquilidad. La afición solo busca eso y esperemos que todo salga bien», argumenta.

Ànima Castelló

«Estamos muy preocupados por la situación actual del club. Hay mucha incertidumbre alrededor, no solo porque no se tome ninguna decisión sino porque tampoco hay comunicación entre el club y la afición, que consideramos es el mayor patrimonio que tiene. Parece que en cierto modo se nos está faltando al respeto porque no se dan noticias de cómo va la cosa ni cómo está la situación actual, calculamos que la deuda está en unos seis millones de euros y tampoco nadie la cuantifica... Hay claros signos de que la etapa de Capital Albinegro se ha acabado y entre la afición hay pasotismo y hastío», declara Pablo Bou.