Un cuerpo técnico listo para coger el testigo circunstancial en el Castellón

Apenas dos días quedan para que los jugadores que a día de hoy tienen contrato en vigor con el CD Castellón pasen las correspondientes pruebas médicas y físicas, y retomen los entrenamientos para comenzar a preparar la temporada 2022/23 en Primera Federación, y en el club todo es un misterio. Vicente Montesinos sigue en negociaciones con dos grupos inversores para que tomen las riendas de la entidad albinegra y, con el presidente out, el resto de empleados esperan noticias al respecto.

Dado que parece que las negociaciones van para largo y que no es cuestión de uno ni de dos días que puedan cerrarse, desde dentro del Castellón se está buscando una solución momentánea para que los jugadores puedan al menos retomar la actividad tras mes y medio de vacaciones, periodo en el que han estado siguiendo el plan específico de entrenamientos que les marcó el preparador físico del equipo, Sergi López, con el fin de no perder la forma.

En este sentido, y en vistas a que todavía no hay un entrenador oficial, serán los cuatro miembros del cuerpo técnico con el que trabajaba Sergi Escobar --que renunció al año de contrato que le quedaba a la conclusión de la pasada campaña-- y que tienen contrato en vigor los que cogerán el testigo momentáneo en la primera semana de entrenamientos. Se trata del asistente técnico Emilio Isierte (tiene una propuesta del extranjero pero no de la mano de José Luis Oltra); el entrenador de porteros, Carlos Gómez; el propio Sergi López y el analista Delfín Babiloni, todos con título de entrenador.

La opción de Fernando Gómez Colomer

Otra opción que Montesinos no descartaba era que fuera Fernando Gómez Colomer el que ejerciera de interino hasta la llegada de un nuevo entrenador --si es que este acaba llegando-- y alternara su cargo de director deportivo con el de técnico, pero de momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto y todos siguen a la espera de que sea este fin de semana cuando se les comunique algo ya que, hasta la fecha, no ha habido comunicación alguna con ellos y no saben si seguirán o no en el Castellón esta campaña.