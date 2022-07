Pasado, presente y mucho futuro. Todo ello en la gala del Centenario del CD Castellón, celebrada en un Auditori i Palau de Congresos de Castelló totalmente lleno (más de un millar de asistentes), en un día señalado e histórico. Un 20 de julio de 1922 nacía y un 20 de julio del 2022 se prepara para afrontar una nueva era, de la mano de Bob Voulgaris (el nuevo propietario no estuvo presente, pero sí dos de sus más íntimos colaboradores).

La velada, conducida por los periodistas Quique Rodríguez y Marta Fullera que arrancó con 15 minutos de retraso y duró una hora escasa, empezó con un vídeo conmemorativo de los 100 años de historia, seguido de un número musical y de la actuación de Álvaro López, un freestyler que mostró sus habilidades con el balón (el público reclamó la presencia en el escenario de David Cubillas, sin éxito). Los castellonenses Dry River sacaron a relucir su dominio de Queen (Don’t stop me now, el We are the champions no podía faltar, el We will rock you tampoco...).

Después, la gala profundizó en lo albinegro, con la imposición de la insignia de oro del club a Manuel Juesas (actual socio número 1 del Castellón), a cargo de José María Arquimbau (periodista y presidente de la comisión delegada del Centenario del Castellón); fue su hija, directiva en su día, la que recibió el reconocimiento. Además, Luis Cela, como paradigma de las leyendas albinegras (Juan Bautista Planelles, otro mito del albinegrismo, se la entregó). «En la vida me hubiera imaginado que iba a recibir estos homenajes, cuando lo único que he hecho ha sido ser honrado en el terreno de juego», dijo el zamorano de nacimiento y castellonero de adopción. Además, Vicente Montesinos, presidente y máximo accionista saliente, entregó a los hijos de Domingo Tárrega su distinción, como símbolo de tantos y tantos directivos que se han dejado la piel en que el Castellón llegara tan vivo a su centenario.

Montesinos tomó la palabra en su discurso de despedida. «Son 100 años de historia, pasión y entrega incondicional», afirmó. «Objetivo cumplido: el Castellón cumple 100 años y está más vivo que nunca», dijo tras dirigirlo en el último lustro. Además, se acordó de jugadores, directivos y aficionados que han vivido «momentos inolvidables y llenos de emoción» en todo este tiempo. «Es un centenario de todos y para todos», condensó, «es el inicio de un nuevo ciclo, de un club que necesita adaptarse a los tiempos», en alusión a la llegada del empresario greco-canadiense, repitiendo que «el club será lo que afición quiera que sea». Eso sí, sin perder su esencia. «Hasta siempre, Pam, pam, orellut!» se despidió.

La recta final

La aparición de Quim Moya, un artista que ha pasado por Got Talent España y que hizo un brillante cuadro del Castellón en seis minutos, rebajó la emoción con una atractiva performance, preludio de una de las sorpresas mejor guardadas de la noche: la camiseta del Centenario.

La velada volvió a poner la piel de gallina con el tráiler del anticipo del documental Albinegres, que será emitido próximamente.

Un vídeo con una breve alocución de Vicente del Bosque recordó los mejores tiempos de la entidad («mis recuerdos en el Castellón son enormes») y preparó a la concurrencia para una despedida a la altura del momento. El Auditori, puesto en pie, tarareó el himno original (no el del Centenario).

Por otro siglo de emociones.