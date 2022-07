Así será la nuestra estructura del Castellón: el organigrama de Voulgaris

Haralabos Bob Voulgaris, el nuevo propietario del CD Castellón desde el mismo día del Centenario, ha puesto en manos de la prestigiosa consultora inglesa Pitch32 la gestión económica, comercial y deportiva del CD Castellón, como el primer paso hacia la transformación y modernización de las estructuras (futbolística, económica, social...) del club.

El empresario canadiense ya dio a conocer a los propios empleados de la entidad lo que él denomina organigrama transitorio de la sociedad. En la cabeza del mismo figura el presidente, CEO y propietario del más del 93% del capital social del Castellón, el mismo Voulgaris. Por debajo, sus tres hombres de confianza de Pitch32: Robin Taylor (área comercial), David Reddin (área deportiva) y Richard Bentley (área económica).

A continuación, en ese organigrama de transición, se sitúa el nombre de Carlos Montesinos, como adjunto a la dirección general, siguiendo en el estrato inferior las figuras de Pepe Mascarell, Ramón Villaverde y Fernando Gómez Colomer, junto a Javier Heredia, responsable de la Fundació Albinegra. Jordi Bruixola deja el club para marcharse al Burgos.

Orgulloso de haber sido parte de este club. ⚪️⚫️ ❤️ pic.twitter.com/7WdYb5Uftm — Angel Dealbert Y Eli (@Dealbert_Eli) 24 de julio de 2022

La despedida de Dealbert

Un organigrama en el que ya no figura Àngel Dealbert, después de que el Castellón, el pasado viernes por la noche, oficializara su salida de la entidad, poniendo fin a la segunda aventura del de Benlloc en el club, al que regresó en 2017 de la mano de Montesinos, Bruixola y la familia de Pablo Hernández. Dealbert colgó las botas en 2018 con 35 años (participando en el regreso a Segunda B) y luego reforzó la secretaría técnica.

Dealbert, en las redes sociales, ha colgado un mensaje de despedida. «He dado todo lo que he podido y siempre pensando primero en el club», empieza. «Con mucho trabajo y dedicación he vivido aciertos y equivocaciones, momentos muy buenos y no tan buenos, pero siempre con respeto y determinación, sabiendo donde estaba», añade. «La afición es el valor más grande del club y estaré agradecido a ellos siempre; sin ellos no somos nadie», afirma.

Además, da las gracias a Xavi Galván (otro integrante de la dirección deportiva) y a Pablo Hernández, con quien se embarcó en la aventura de salvar al Castellón en 2017, junto al padre de éste, Alfonso Hernández. Cómo no, también a Vicente Montesinos, acordándose igualmente de compañeros de oficinas, entrenadores, jugadores, trabajadores del club...