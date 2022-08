Castalia calibrará hasta dónde pueden soñar Castellón y Valencia

Están separados por dos categorías, pero CD Castellón y Valencia CF afrontan mañana (20.45 horas), en el Estadio Castalia, con motivo del Partit del Centenari, una prueba que les servirá para calibrar sus expectativas; que medirá hasta dónde pueden soñar, unos con el horizonte del regreso al fútbol profesional; otros, por volver a luchar por la Copa del Rey y estar en disposición de aspirar a una competición europea.

El 4-0 ante el Levante no debe desalentar a los orelluts. Rubén Torrecilla no tenía todavía a las últimas incorporaciones. Mañana, con motivo de un encuentro tan señalado, todo será muy distinto. Porque, además, no es lo mismo jugar en la Ciudad Deportiva de Buñol ante apenas 400 aficionados (todos granotas), que hacerlo ante un estadio que perfectamente puede cubrir más de la mitad de su aforo (ya hay cerca de 6.000 socios, cuando este partido entra en el abono de la temporada).

Un Castellón con menos rodaje que cualquier equipo de Primera o Segunda, puesto que el fútbol profesional empieza dos semanas antes que el de Primera Federación. Aunque, contra el Valencia, de amistosos nada de nada.

Los fichajes

Oportunidad para el debut del portero Cheikh Kane Sarr y también para el reestreno de Iago Indias. Misma situación para Óscar Gil y para otro que se pondrá la camiseta del Castellón por segunda vez como Josep Calavera, que se suman a Manu Sánchez, Cristian Rodríguez y Dani Romera. Salvo el lesionado Edu Luna, con la incógnita de saber si estará Pablo Hernández, el resto se pondrán a las órdenes del extremeño.

En síntesis, un Castellón que poco a poco ha recuperado la etiqueta de candidato al ascenso, aunque ese pelotón, en Primera Federación, volverá a estar tremendamente concurrido.

En manos de Gattuso

El Valencia, aun teniendo en cuenta la dificultad para invertir en fichajes, sigue teniendo un importante nivel. Se quedó a once metros de levantar la última Copa del Rey y continúa contando con futbolistas de la talla de José Luis Gayà, Carlos Soler, Gonçalo Guedes...

Peter Lim los ha colocado en el mercado, en un intento de obtener dinero para hacer frente a las urgentes necesidades del fair play financiero... pero estarán en Castalia. Como las dos incorporaciones: Samu Castillejo (llegó libre del Milan) y Samuel Lino (extremo brasileño a préstamo por el Atlético).

La llegada a Mestalla del controvertido Gennaro Gattuso ha servido para que el valencianismo se ilusione. Cambio de estilo claro en lo futbolístico, tomando el testigo de José Bordalás, tratando de que el Valencia recupere su estatus en el fútbol español.