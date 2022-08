El CD Castellón celebró su centenario con una victoria contra el Valencia CF (1-0), que evidenció las ganas de agradar que tiene el vestuario albinegro. Si lo de este miércoles hubiera sido un partido de liga en Primera Federación, la afición se habría marchado mucho más que satisfecha con los suyos puesto que la imagen ofrecida por los orelluts fue muy buena y el Estadio Castalia despidió a los suyos cantando y animándoles a más no poder.

La primera parte fue buena en líneas generales por parte del equipo de Rubén Torrecilla. Los valencianistas tuvieron la posesión del balón (36%-64%), pero los albinegros fueron más efectivos cara a la portería rival, demostrando el tipo de juego que busca el nuevo técnico de cara al inicio de la temporada oficial el 27 de agosto ante el Barcelona Atlètic.

De hecho, en la primera aproximación que tuvo el Castellón, Kialy Abdoul Koné no se lo pensó y sacó petróleo de un gran pase de Nacho Gimeno para poner a los albinegros por delante en el marcador. Castalia estalló de alegría de volver a celebrar un gol de los suyos y más ante todo un rival de Primera como el conjunto valencianista, que se encuentra ultimando detalles de cara al arranque de LaLiga.

Pese a la cercanía de ese primer partido de la competición doméstica, Gennaro Gatusso no apostó por un once con el que podría debutar el próximo fin de semana y mezcló a supuestos titulares con suplentes. Todo lo contrario a Torrecilla, quien mostró un once con el que, salvo en alguna posición puntual, sí que podría ser de la partida en cualquier partido liguero, con Álvaro Campos en portería; Manu Sánchez, Óscar Gil, Yac Diori y Salva Ruiz en defensa; Josep Calavera y Cristian Rodríguez en el centro del campo, con Nacho Gimeno y Koné por las bandas; Jorge Fernández en la mediapunta y Dani Romera arriba.

El técnico albinegro quería ganar el Partit del Centenari y puso toda la carne en el asador. Tanto es así que uno de los jugadores recién llegados, Cristian Rodríguez, a punto estuvo de establecer el 2-0, pero el meta valencianista envió el balón a córner.

En los primeros 45 minutos, el Valencia tan solo tuvo una aproximación por parte de Hugo Duro en la que Óscar Gil, otro de los debutantes, se anticipó y evitó que se plantara solo ante Álvaro.

Los cambios

Con ventaja momentánea se marchó el Castellón al descanso y, tras el paso por vestuarios, llegó el carrusel de cambios en ambos bandos. El cuadro local trató de mantener el mismo ritmo que en la primera parte pero el cansancio y el calor empezaron a hacer mella, mientras que el Valencia ganó presencia con jugadores como Samu Castillejo, Guedes o Diakhaby, y eso se notó. Por fortuna, el meta Sarr salvó a los suyos y el 1-0 no se movió, logrando una victoria para la esperanza.

Ficha técnica

Castellón: Álvaro Campos, Manu Sánchez, Óscar Gil, Yac Diori, Salva Ruiz, Josep Calavera, Cristian Rodríguez, Nacho Gimeno, Koné, Jorge Fernández y Dani Romera. También jugaron Sarr, Galas, Aarón , Alvin, Carles Salvador, Bilal Kandoussi, Jeremy de León, Cubillas, Albert Núñez, Pablo Hernández y Luca.

Valencia: Jaume Doménech, Foulquier, Comert, Cristhian, J. Vázquez, Racic, Kobalein, Yellu, Fran Pérez, Lato y Hugo Duro. También jugaron Samuel Lino, Gayá, Thierry Correia, Musah, Hugo Guillamón, Guedes, Carlos Soler, Samu Castillejo y Diakhaby.

Gol: 1-0. Min. 15: Koné.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano).

Tarjetas: A los locales Óscar Gil, Cristian Rodríguez, Alvin y Cubillas.

Estadio: Castalia, ante 7.500 espectadores.