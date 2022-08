La entrevista | Sarr: "Rubén Torrecilla me enseñó el camino para ser un buen portero"

Cheikh Kane Sarr son 1,90 metros de portero. Casi nada. Tiene edad (22 años) y cara de niño, y dicen de él que es un joven con un corazón muy grande, con muchas ganas de llegar lejos y, en especial, de demostrar que es un guardameta válido para jugar en categorías superiores. Ha llegado al CD Castellón en calidad de cedido por el Nàstic de Tarragona y su gran valedor es el actual técnico albinegro, Rubén Torrecilla, que la pasada temporada le tuvo en el Recreativo Granada de Segunda Federación. Y, pese a todo, sabe que tendrá que pelear por la titularidad con Álvaro Campos (35 años).

¿A qué edad empezó usted a jugar a fútbol?

Con once años ya estaba jugando en mi país. Entrenaba, jugaba y además estudiaba.

Y, ¿cómo fue lo de dar el salto a España?

Estaba jugando con el equipo de mi pueblo, a unos 400 kilómetros de Dakar, y con la selección sub-17 de Senegal, y fue entonces cuando en Nàstic de Tarragona me vio, me controló y al final me fichó. Fueron muchas veces a mi país para verme jugar y pusieron mucho empeño en ficharme, así que desde 2018 estoy en España.

En el Nàstic sólo llegó a militar en el juvenil y luego fue cedido a los filiales del Oviedo y Granada.

Sí, hace dos años el club decidió que jugase cedido en el Oviedo B y la pasada temporada toda en el filial del Granada (Recreativo Granada). La temporada, para mí, fue espectacular. Maduré mucho y crecí mucho por portero.

Si usted está en el Castellón es gracias a Torrecilla porque apostó fuerte por usted, ¿no es así?

Sólo puedo decir que es un gran técnico. Yo mejoré mucho estando a sus órdenes porque nos exigía mucho a los futbolistas. Él me enseño el camino para ser un buen portero. Sé que ha apostado mucho y muy fuerte para que yo esté aquí en el Castellón.

Vamos, que le estará siempre agradecido.

Así, es. Él me ha dado la oportunidad de venir a un club grande como el Castellón y no le puedo defraudar cuando me dé la oportunidad. El míster me conoce bien y sabe lo que le puedo dar al equipo. Por mi parte no quedará y lo daré todo en cada oportunidad que me dé.

¿Qué tipo de entrenador es Torrecilla: de los que le gusta ir al ataque o es muy precavido?

Pues es un entrenador que le gusta ir al ataque y, además, que su equipo tenga un buen trato con el balón. En el filial del Granada éramos un equipo joven y técnicamente muy bueno, y nos exigía mucho, la verdad. Pero si el equipo tiene que ser intenso, tiene que defender, también lo hace porque Torrecilla es un entrenador de mucho carácter.

Llega a un Castellón con urgencias por estar arriba en la tabla desde el primer momento después de una temporada con un final desastroso. ¿Cómo lo ve?

Me gusta mucho el proyecto. He visto que el Castellón tiene una afición espectacular y es lo que estaba buscando, un equipo con una gran masa social que respalde a su equipo. Los jugadores estamos obligados a darlo todo, tanto en la pretemporada como en los partidos de liga. Ir paso a paso, pero demostrando que somos uno de los grandes candidatos para lograr el ascenso en una categoría dura y complicada.

¿Qué tal el vestuario que se ha encontrado en el Castellón?

Estoy muy contento por el recibimiento. Hay muy buenos futbolistas, gente joven y con ganas, y gente más veterana con mucha experiencia. Futbolistas muy majos. Sabemos que tienen que llegar dos o tres compañeros más y entre todos tenemos que prepararnos bien para formar un equipo que dé la cara tanto en casa como fuera. Tenemos el objetivo de ascender a Segunda División y creo que la afición estará a nuestro lado para conseguirlo.

Álvaro Campos y Cheikh Kane Sarr. Los guardianes de la portería. ¿Estará reñida la titularidad?

Claro que estará reñida. En el Castellón y en cualquier otro equipo. Siempre hay que trabajar mucho y muy duro durante la semana y luego es el entrenador el que tiene que decidir. Porteros sólo juega uno y se tiene que aprender de los errores cometidos. Álvaro Campos es un gran portero que lleva mucho tiempo aquí. A parte, es una gran persona y me gusta mucho su comportamiento hacia mí.