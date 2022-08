Un Castellón gris pero más certero se impone al Valencia Mestalla (1-2)

Ganó el CD Castellón al Mestalla (1-2) sin jugar con tanta brillantez como ante el primer equipo del Valencia o como hace pocos días ante el Hércules, ante el que perdió injustamente. Los albinegros no estuvieron tan finos, pero sí más efectivos. Poco a poco se irán mejorando conceptos porque el equipo no está completo y el técnico aún no se ha atrevido a probar con un posible once inicial. Nacho Gimeno hizo muy buen partido (al igual que Jeremy De León) y abrió el marcador en el minuto 4; y en el 56, Bilal Kandoussi amplió la racha.

Rubén Torrecilla afrontó este quinto amistoso de pretemporada con un 1-4-3-3. En esta ocasión, Sarr estuvo en la portería; por delante, Manu Sánchez y Aarón Romero en los laterales, con Óscar Gil y Iago Indias en el eje de la defensa; por delante una línea de tres, con Josep Calavera, Pablo Hernández y Carles Salvador; y otros tres por delante con Jeremy De León y Nacho Gimeno tendido en las banda;, y David Cubillas de referente. Solo necesitó cuatro minutos el Castellón para perforar la portería del filial del Valencia. Entonces, Cubillas presionó al portero local, le recuperó el balón y se lo cedió a la frontal del área al joven Nacho Gimeno que con la derecha envió el cuero al fondo de la red. Bien empezó el partido, aunque poco a poco el Mestalla se fue apoderando del balón, tuvo mucha posesión y jugó bastante en el campo del rival. Salvo un par de remates, Sarr no pasó agobios. No estuvo a gusto el equipo de Torrecilla porque superar la línea del medio del campo de los valencianistas costaba Dios y ayuda. Eso sí, Carles, Calavera y Pablo Hernández (cada vez más fino) intentaron plantar bandera en la medular. Buenos movimientos en las bandas de Jeremy y de Nacho, que se está ganando a pulso una verdadera oportunidad. El CD Castellón negocia dos fichajes de filiales de 1ª División para la portería y el '9' Estadísticas... y segunda parte La primera parte deparó a una escuadra castellonense con mucha más posesión de balón (45-55%). Lanzó más a portería (tres por cuatro de los orelluts). Sólo son números. Siete novedades presentó el Castellón en la reanudación. Solo repitieron hasta el minuto 60 Sarr, Calavera, Salvador y De León. A los once minutos, el animado Castellón logró ampliar la ventaja. Jeremy inició, Dani Romera siguió y asistió y Bilal Kandoussi cristalizó la acción en el 0-2. Una alegría que duró poco. Joseda Menargues, con un centro-chut desde la derecha, comprimió el marcador. Con ese 1-2 fueron pasando los minutos. El partido se empezaba a hacer largo y pesado. El Mestalla apretó de lo lindo. El Castellón se defendió bien, no pasó apuros. Se buscó la contra para sentenciar (la tuvo Koné en el minuto 87), pero todo quedó en ese 1-2.