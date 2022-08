La entrevista | Josep Calavera: "Regreso al Castellón más maduro y con mucha más experiencia"

Josep Calavera Espinach (Cabra del Camp, Tarragona, 2 de octubre de 1999) inicia su segunda etapa en el CD Castellón. Llegó con mucha ilusión en verano de 2019 procedente del Lleida Esportiu. Gustó. Convenció. Pero el Atlético de Madrid tardó poco en fijarse en él y pagar traspaso por sus servicios. Apenas se le disfrutó seis meses en la capital de la Plana, pero ahora está de vuelta. Más maduro, más futbolista.

Dicen que ‘segundas partes nunca fueron buenas’. ¿Dispuesto a desmentir este dicho?

Me dan igual los dichos. Hay jugadores que han vuelto a sus equipos y han triunfado. En mi caso vuelvo a mi casa y regreso con mucha ilusión porque hay un proyecto ambicioso. Las sensaciones empiezan a ser buenas, y estoy feliz porque estoy donde quiero estar.

Llega después de un palo por no subir con el Deportivo.

Parecía que lo teníamos todo a favor y se nos escapó en la prórroga del partido. Fue un golpe muy duro y ha costado digerirlo. El fútbol y la vida te dan golpes y lo importante es poder levantarse y seguir adelante luchando por tus sueños. Yo me he levantado y ahora estoy aquí.

En el albinegrismo igual: se ha pasado de la desilusión de la pasada campaña, a la ilusión por los nuevos inversores y el proyecto.

Es cierto que han llegado nuevos inversores, pero yo en mi anterior etapa estuve súper feliz con los propietarios que había. Este nuevo proyecto, la verdad, pinta muy bien. Están llegando buenos refuerzos, más la base de equipo que había. Por eso afronto con mucha ilusión este nuevo curso.

El Castellón, se dice, es el Real Madrid de la Primera Federación y su objetivo tiene que ser estar entre los cinco primeros.

Ya veremos. Primero hay que jugar los primeros partidos y veremos qué objetivos nos podemos marcar. Obviamente, somos un grande y la masa social que tenemos así lo certifica. Hay muchos jugadores a los que les gustaría estar aquí. Para los que estamos es un orgullo y un privilegio defender este escudo. Por eso, estar arriba es un objetivo y queda claro que vamos a luchar por estar entre los cinco primeros.

¿El grupo II de Primera Federación es más potente que el grupo I?

Los dos son muy difíciles. En ambos hay equipos con muchísima calidad. Equipos con masas sociales grandes. Nosotros somos uno de ellos y habrá que luchar mucho para estar arriba. Ir paso a paso porque no hay que querer subir en el mes de enero o de febrero.

¿Qué le puede aportar Josep Calavera a este equipo?

Creo que un poco de lo que aporté en mi primera etapa: mucha ilusión, trabajo, esfuerzo y seguro que me lo dejo todo en el campo como hice hace dos años. Vengo más maduro; he ganado experiencia. La gente que me conoce sabe cuál es mi fútbol.

La fuerza de la afición también será fundamental este curso.

No tenemos ninguna duda de que estará con nosotros al 100%. En el partido del Centenari, en pleno mes de agosto, con el calor y gente de vacaciones, fueron casi 8.000. Y se llevan más de 8.000 abonados. No nos fallará y nosotros vamos a darle motivos para que estén de nuestro lado.