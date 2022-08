Entrevista | Óscar Gil: "El grupo II de Primera RFEF es muy fuerte, como una mini Segunda"

Óscar Gil Osés (Peralta, Navarra, 14 de junio de 1995) es nuevo en esta plaza. Un defensa central de 1,84 metros que aterriza en la capital de la Plana tras jugar el curso anterior en el Amorebieta, en la división de plata (29 partidos y 2.493 minutos). Athletic B, Oviedo, Racing de Santander (en dos etapas), Atlético Baleares, Amorebieta y ahora el Castellón. El zaguero apunta a ser uno de los líderes de la defensa del Castellón, aunque para esa demarcación hay futbolistas como Yac Diore, Iago Indias o Cristian Galas, que venderán cara la titularidad.

Viene de LaLiga SmartBank y no conoce la Primera Federación. ¿Qué espera de ella?

Por las referencias que tengo, es una especie de mini Segunda. Hay equipos muy buenos, muy completos que nos van a exigir mucho cada partido. Creo que el Castellón está trabajando en una buena línea, en una buena dinámica. Y, además, tenemos muy claros los objetivos y el trabajo diario es el que nos va a llevar a intentar cumplir esos objetivos.

¿Hasta dónde puede llegar el Castellón 2022/23?

Lo que sé, y mi propia experiencia me lo dice, que en el trabajo diario de este equipo se notan las ganas y, sobre todo, la ambición que tiene. Ahora estamos cogiendo los conceptos tácticos que nos inculca el nuevo entrenador. La primera prueba de fuego que fue contra el Valencia y nuestra afición salió muy contenta, y luego en los siguientes partidos que fueron fuera de Castalia, las sensaciones también están siendo bastante buenas. Mi opinión es que los resultados ahora son lo de menos.

¿Qué le puede aportar Óscar Gil a este renovado equipo?

Soy un futbolista que está los 90 minutos muy metido en el partido. Me gusta comunicar con los compañeros, soy contundente e intenso, a la vez que intento sacar el balón desde atrás. Por lo que estoy viendo, me puedo adaptar muy bien al Castellón. De hecho, me estoy adaptando muy bien a mis nuevos compañeros. Estoy contento y espero rendir a un gran nivel y, sobre todo, intentar ayudar al equipo al máximo.

Este grupo II volverá a ser el de la muerte. Muchos candidatos para las cinco primeras plazas.

Tengo experiencia en los equipos del norte. Los conozco mejor porque he estado jugando allí más. Supongo que cada grupo tendrá sus peculiaridades. Lo que tengo claro es que en esta categoría no hay rival sencillo. Hay que trabajar duro. Este Castellón está en una buena dinámica y, vayamos al campo donde vayamos, tenemos que desplegar es nuestro modelo de juego y sacar los tres puntos desde todos los sitios.

Háblenos del entrenador. ¿Cómo es Rubén Torrecilla?

La primera impresión tuve es que se trata de un técnico exigente. Nos pide lo máximo, que seamos muy intensos. Es un entrenador que sabe diferenciar cuando estamos dentro del campo entrenando o jugando y cuando estamos fuera. Y eso es de valorar. Un punto suyo muy a su favor.