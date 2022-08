La previa | Un ilusionante Castellón busca asaltar el campo del Barça Atlètic

Esto empieza de verdad. Nada de ensayos. La competición arranca esta tarde para el CD Castellón visitando a un joven y renovado Barça Atlètic en el hermoso estadio Johan Cruyff. Segunda vez en la que juegan allí los castellonenses, con la mala experiencia del año pasado cuando hubo tocata de la buena: derrota por 5-0 en pleno declive de la escuadra albinegra. El desastroso final de campaña 2021/22 trajo sus consecuencias, a nivel de entrenador, futbolistas e, incluso, al frente de la nave con la salida de Vicente Montesinos. Pero la llegada de Bob Voulgaris y su equipo de trabajo ha devuelto la ilusión.

Tanto que el conjunto albinegro está respaldado por más de 10.800 abonados (de momento), pero ahora deberá devolver esa confianza peleando semana a semana por sumar victorias e instalarse en la zona alta de la tabla. No hay otro objetivo que no sea ascender, bien por la vía rápida (quedando campeón) o pasando por la purga del play-off de ascenso (del segundo al quinto puesto). Eso sí, estar arriba no será fácil porque los compañeros de viaje son muy peligrosos, con potentes presupuestos y plantillas muy bien armadas para esta lucha.

Esfuerzo e inversión

La entidad de la capital de la Plana también ha hecho esfuerzos por traer a futbolistas que estaban en la agenda de otros clubs, caso del delantero Dani Romera, o el último en llegar hasta la fecha, el polivalente extremo Raúl Sánchez, por el que se ha pagado traspaso.

Ahora llega la hora de la verdad, la de competir. Acertar la idea del técnico para esta primera jornada es complicado, pero en los últimos amistosos ha ido dando alguna pista el preparador extremeño. El portero senegalés Cheikh Sarr parte con mínima ventaja porque ha disputado más partidos; Manu Sánchez y Salva Ruiz apuntan a cubrir los laterales, con Óscar Gil y Iago Indias en el eje de la zaga; por delante un doble pivote con Cristian y Carles Salvador o Josep Calavera; un tridente delante de ellos con Jeremy, Pablo Hernández y Koné, y con Dani Romera en punta del ataque.

Aún es más complicado acertarle las ideas al técnico del filial del Barcelona, Rafa Márquez, que ha trabajado toda la pretemporada con juveniles y tiene una serie de jugadores pendientes de salir y otros de ir con el primer equipo.