El Castellón no pudo empezar la temporada 2022/23 con una victoria. El proyecto de Rubén Torrecilla comienza con una derrota por apenas unos pocos segundos, todo por un alargue de dos minutos sobre el tiempo de prolongación establecido previamente por el colegiado tinerfeño Pérez Pereza.

"Ha sido un golpe muy duro", define el técnico cacereño la derrota de su equipo en el estadio Johan Cruyff. Pero más allá del resultado, Torrecilla reconoció estar"«muy contento con el equipo, ha hecho un partido muy completo. El fútbol no ha sido justo con nosotros. Hemos recibido un gol en el 96’, en un cambio de Cubi por Dani que no es para dar un minuto y finalmente ha dado dos".

El entrenador albinegro se mostraba visiblemente cabreado con la forma de perder ante el Barça Atlètic: "El fútbol no ha sido justo con el Castellón por lo visto sobre el campo. Pero me quedo con la forma de jugar y plantar cara a un filial con muy buenos jugadores y que llevan mucho tiempo juntos. También es cierto que nos han anulado un gol y hemos tenido ocasiones claras como la de Cristian Rodríguez".

Derrota injusta

Por los méritos realizados el Castellón no mereció irse de vacío de la Ciudad Condal, ni mucho menos, pero bien es cierto que "el Barça fue a buscar el partido, estábamos cómodos defendiendo y una genialidad de Ilias Akhomach nos golpea, al igual que Estanis muy pronto, al comienzo del encuentro".

"Hemos tenido acercamientos y les hemos hecho sufrir por momentos. Sin embargo, en un detalle te ganan el partido", lamenta un Torrecilla que, eso sí, enfatiza en que "está es la línea a seguir, la línea de competir, de estar unidos y de dejarnos todo sobre el terreno de juego en cada partido".

Agradecimiento a la afición

El técnico extremeño también tuvo palabras a la nutrida masa de aficionados albinegros que se desplazaron hasta Barcelona para animar al equipo. "Doy las gracias a la afición por haber animado durante todo el partido. Ese aliento se nota, conozco a esta afición y tenemos que darle en puntos, hoy no ha podido ser, pero le he damos en luchar y en competir".

No obstante, tras esta dura derrota al Castellón no le queda otra que mejorar de los errores y pensar en el próximo encuentro, ante el Sabadell (domingo, 19.30 horas). "Hoy el fútbol no ha sido justo ni con nosotros ni con la afición. Pero ahora toca pensar en el próximo domingo, tenemos que quedarnos con las cosas que hemos hecho bien y mejorar aquellas que nos han costado puntos. Esto es un maratón y hay que seguir hasta el final", arguye un Torrecilla que se estrenó en el banquillo albinegro con derrota.

Valoración de Cristian Rodríguez

Cristian Rodríguez fue el altavoz de un vestuario dolido por el cruel desenlace ante el Barça Atlètic: "No nos merecemos esta derrota, creo que ha sido injusta". El centrocampista reconoció que supuso un «palo duro» y que tuvieron muchas opciones de llevarse los tres puntos: "Con el 1-2 hemos tenido el gol de Dani Romera, que ha sido dudoso, pero me dicen que es fuera de juego por poco".

Pese a los tres goles encajados, Cristian valoró el trabajo realizado: "Creo que defensivamente el equipo ha estado muy bien, el primero ha sido un golazo y el segundo igual, no han sido de jugada". Sin más lamentaciones, Cristian señaló que «esto solo acaba de empezar» y ya piensa en el próximo partido: "Vamos a por el Sabadell a sacar los tres puntos".

Por último, mandó un mensaje a los aficionados desplazados: «Les agradecemos el apoyo. Lo hemos dado todo. Estamos dolidos pero la semana que viene vamos a darles la primera victoria. Este equipo nunca se va a rendir».