Ambientazo para el debut liguero del Castellón de Voulgaris en casa

El CD Castellón de Haralabos Bob Voulgaris empezará a caminar, en casa, este domingo (19.30 horas). Ni el jarro de agua fría en el descuento en el Estadi Johan Cruyff ha frenado el constante incremento en el número abonados de los albinegros, que, desde esta tarde, ya está por encima de los 12.000. Habrá un ambientazo ante el Sabadell.

Muy atrás quedará la triste despedida de la pasada campaña, el 28 de mayo contra el Cornellà. Noventa y nueve días después, el fútbol (la competición oficial, después del espectacular aperitivo del Partit del Centenari contra el Valencia) vuelve al Estadio Castalia con unos ingredientes de un partido, casi, casi, con aroma de play-off. Encima, el adversario, el Sabadell, se ha convertido en un enemigo tradicional en las últimas temporadas, pues albinegros y arlequinados, en tres categorías diferentes, llevan peleando por los mismos objetivos en el último lustro.

Estando ya por encima de los 12.000 abonados (ya no tan lejos del techo de 14.500), una vez concluido el plazo para obtener el carnet en unas condiciones económicas más favorables (desde los 50 euros), el objetivo es que todos ellos ya estén, pasado mañana, en el primer compromiso liguero en casa del nuevo ejercicio. Hay ya una zona del estadio que ha colgado el no hay billetes: preferencia baja. No será la única.

Será la mejor tarjeta de presentación para el nuevo propietario y presidente de la entidad, que tiene prevista su asistencia para quedarse aquí unos días, ya que la semana que viene (8 de septiembre) estará al frente de la junta de accionistas en la que se terminará de regularizar su llegada al club.

El llamamiento

La propia entidad se suma a la corriente y está promoviendo la asistencia a Castalia con la suficiente antelación (para las 19.15 horas), 15 minutos ante de que el balón empiece a rodar. El objetivo es calentar las gargantas con la interpretación del Sempre amb tú y, también, el himno a capela. Lo dicho, un encuentro que bien podría ser el de la última jornada... pero que será el estreno como local de los orelluts.

Además, este encuentro será el primero en Castalia en el que esté en vigor el acuerdo entre el Castellón y otro club para que el precio de las entradas de los aficionados visitantes sea de 10 euros. Habrá una nutrida representación de la parroquia arlequinada, de ahí que la Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas) sea el anfitrión de una comida (una paella, no podía ser otra cosa) de hermanamiento con seguidores del Sabadell. Y para redondear los impresionantes prolegómenos, la Fedpecas propone un bufandeo en la salida de los jugadores albinegros al terreno de juego.

Un partido, que desde el punto de vista ambiental, se situará entre los más animados del fútbol español, gracias a una afición que, por sexta temporada consecutiva, está por encima de los 10.000 socios. Y parece que será el primero de muchos. Castalia apunta a ser una fiesta perpetua.