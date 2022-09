De examen a examen. Si el pasado fin de semana un aspirante para estar entre los cinco primeros clasificados como el Sabadell, a pesar de sus 22 caras nuevas, esta tarde al Castellón le tocará someterse a una prueba de fiabilidad frente a otro de los llamados a estar en el pelotón de los elegidos para la oposición final para dar el salto al fútbol profesional. Se trata de un Atlético Baleares que la pasada campaña también se complicó la vida en la recta final del campeonato y se quedó sin ‘play-off’ de ascenso.

Sin duda alguna un plato de primer nivel futbolístico que, quizás, llega demasiado pronto porque ni baleáricos ni castellonenses están aún en su mejor forma posible. Pero a buen seguro que dejarán claras esas hechuras de buenos equipos que pretenden dar el salto al fútbol profesional. El Castellón acude a la cita tras perder en el campo del Barça Atlètic en la primera jornada y ganar al Sabadell en la segunda.

El Atlético Baleares conserva parte del bloque principal de la pasada campaña. En esa línea de tres centrales que suele utilizar su entrenador, pegado más a la banda izquierda se encuentra el exalbinegro Kevin Sibille. El argentino actuó en calidad de cedido en la escuadra castellonense la pasada temporada, pero en la actual aterrizó en Palma con la carta de libertad. Es un central de garantía, peleón y agresivo.

Cambio de hora

Un partido que generó polémica el martes a última hora de la tarde cuando se conoció que la RFEF permitió el cambio de horario, programado inicialmente para las 12.00 horas y que finalmente se jugará a las 19.00 horas para evitar los 30 o 32º previstos para el domingo por la mañana. Muchos seguidores albinegros se quedaron en la estacada.

Para este partido el Castellón recupera al portero Alfonso Pastor, tras cumplir los dos encuentros de suspensión, aunque no está clara al 100% su titularidad en este duelo. Se ha recuperado el extremo conquense Jorge Fernández, pero para evitar recaídas igual se le da una semana más de descanso. Estar en el once lo tiene complicado. Y Cristian Galas ha tenido molestias toda la semana y es posible que vieje, pero no juegue.

En el Atlético Baleares, su entrenador Jordi Roger respecto a la convocatoria del pasado fin de semana sólo recupera al central Josep Jaume, tras superar la lesión, pero mantiene las bajas seguras del defensa Jesús Álvaro, el mediocentro Damián Petcoff y la del delantero Uzo Adhigibe.