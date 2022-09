El debate sobre la portería del Castellón está servido: ¿Sarr o Alfonso Pastor?

¿Cheikh Kane Sarr o Alfonso Pastor? Esa es la gran cuestión. Al menos para muchos aficionados, que ya pusieron en tela de juicio al joven senegalés tras el partido inaugural del campeonato frente al Barça Atlètic en el Estadi Johan Cruyff (derrota 3-2), donde en un par de tantos recibidos pudo haber hecho algo más. Y después del 1-1 encajado el pasado domingo en el campo del Atlético Baleares por el CD Castellón, las redes sociales echaron humo en los minutos y horas posteriores al duelo contra los balearicos. El debate queda abierto para ver quién es el elegido para guardar la portería el domingo contra el filial del Athletic, en el Estadio Castalia (19.30 horas).

¿Qué sucederá a partir de la próxima jornada, la cuarta? ¿Le tocará el turno a Alfonso Pastor? ¿Está el cordobés para jugar ya bajo las órdenes de Rubén Torrecilla? El ex del Sevilla Atlético no pudo participar en las dos primeras jornadas por arrastrar una sanción de dos partidos del curso pasado. Y no estuvo entre los convocados en el Estadi Balear, si bien el club informó, a la conclusión del encuentro, que su abuelo había fallecido en las horas previas.

Las cosas claras

Posiblemente, el técnico extremeño del Castellón lo tiene más claro que el agua, pero solamente lo sabe él y la gente del cuerpo técnico que le rodea, sobre todo el preparador de porteros, Carlos Gómez. La cuestión es que si el domingo sienta en el banquillo a Sarr, el chaval quedará marcado por sus errores y podría sentirse defenestrado. Pero si no lo sienta después de fallar, se desconoce cuándo lo sentará y le dará la oportunidad a Alfonso Pastor. Así que, posiblemente, no se desvelará el misterio hasta una hora antes del partido contra el filial del Athletic, en el templo orellut, donde no se descarta que haya novedad en la portería albinegra.

Hay que recordar que el senegalés es una apuesta del técnico de Plasencia. Se lo trajo del Recreativo Granada (filial de la escuadra rojiblanca de LaLiga SmartBank) al que tuvo bajo sus órdenes allí, también cedido por el Gimnàstic, como sucede ahora. Y que Pastor es una apuesta de la dirección deportiva, porque se le puso a tiro traerse a este arquero cordobés que el Sevilla tiene atado y bien atado, como apuesta de futuro. Álvaro Campos dejó el club.

Sarr, idolatrado tras el amistoso contra el Valencia en Castalia a primeros de agosto, ahora es uno de los cabezas de turco. El domingo erró gravemente en el 1-1 del Atlético Baleares, pero ocho minutos después salvó al Castellón de 2-1 con una destacada parada poco académica, pero en la retina de todos quedó el error en el gol del empate de los mallorquines.

De Pastor, la afición del Castellón cuenta con menos referencias. Jugó contra el Tarazona a puerta cerrada en Castalia (1-1) y, posteriormente, la segunda parte contra el Teruel en Pinilla (0-1), cuando el andaluz se tuvo que emplear a fondo en varias acciones.