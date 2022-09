La entrevista | Santi Castillejo: "Hay mimbres para que lleguen años buenos en el CD Castellón"

Corría el verano de 1998 cuando Javier Ibeas, por entonces secretario técnico del CD Castellón, se desplazaba hasta Zaragoza para mantener una reunión con Santi Castillejo (Valtierra, Navarra, 5 de septiembre de 1971) y tratar de negociar su fichaje. El conjunto albinegro, que militaba en Segunda B, buscaba gol y se fijó en el delantero navarro del Numancia para paliar su sequía. Castillejo aceptó y vivió dos temporadas como futbolista orellut en las que marcó 26 goles. Una cifra que no fue suficiente para meter a los suyos en la promoción de ascenso y que le llevó a marcharse en el 2000.

Fueron solo dos campañas pero Castillejo dejó muy buen recuerdo entre la afición albinegra. Regresó a Castalia como jugador del Nàstic al año siguiente e, incluso, recibió un homenaje de la Federación de Peñas. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el verde del feudo de la capital de la Plana pero ese hecho cambiará este domingo, cuando regrese a la que fue su casa como entrenador de Osasuna Promesas, con el que cumple su quinta temporada.

De todos los partidos de esta temporada, quizás el de este domingo contra el Castellón es algo más especial para usted, ¿no?

Y tanto que lo es. Vuelvo a Castalia después de muchos años y va a ser especial porque allí está mi familia (su mujer es de Benicàssim). He ido alguna vez al campo como ojeador, pero nunca como entrenador, y va a ser diferente. Curiosamente, este año voy a tener muchos reencuentros contra mis exequipos: este domingo ante el Castellón, luego el Numancia y el Nàstic de Tarragona.

Castalia ya apretaba en su época como jugador albinegro y ahora, con más de 12.000 abonados, sigue haciéndolo. ¿Qué espera durante el encuentro?

Espero lo que hay allí: una afición que nunca ha dejado de lado al equipo, y menos en los momentos malos. Recuerdo un partido en Tercera División con 10.000 orelluts en las gradas y eso es inigualable. Es, sin duda alguna, una de las bazas más importantes del equipo, además de la gran plantilla con la que cuenta esta temporada.

Precisamente por esa fuerza de la afición albinegra, imagino que esta semana sus entrenamientos con el filial de Osasuna incidirán algo más en el factor psicológico.

Tengo un equipo de gente muy joven y algunos nunca han jugado ante tanto público. Ya les he dicho en los primeros entrenamientos que van a hacer un máster en un campo como Castalia, pero creo que les va a venir bien porque no hay que olvidar que todos ellos trabajan para llegar a ser profesionales y este tipo de ambientes tendrán que saber gestionarlos de la mejor manera para no verse sobrepasados por la presión.

¿Cambia mucho el entrenar a un primer equipo que a un filial?

Bueno, el objetivo es formar jugadores para el primer equipo, pero ningún entrenador quiere jugadores perdedores, así que se entrena siempre para ganar porque hay que ganar y competir.

Esta es su primera temporada en Primera Federación, ¿nota muchas diferencias con la Segunda Federación de la que vienen y con la extinta Segunda B?

Sobre todo con Segunda Federación. Ahora casi todos los equipos son profesionales y no hay margen de fallo. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, teníamos nuestro partido controlado ante el Eldense y al arrancar la segunda parte perdimos la concentración y acabamos perdiendo. La Primera Federación te acerca algo más al profesionalismo y eso es bueno para todos, por eso no perdemos nuestra misión con los chicos de mantenernos en la categoría.

El partido del domingo será de tú a tú. Los dos equipos llegan con los mismos ocho puntos y con números idénticos: dos victorias, dos empates y una sola derrota. ¿Qué espera esta jornada?

Bueno, hablar de números aún es pronto porque solo han transcurrido cinco jornadas, pero sí que hay que tener en cuenta que el Castellón está muy fuerte en casa y ha ganado sus partidos con relativa facilidad. A eso se suma el hecho de que tiene muchos jugadores desequilibrantes y muchos recursos, así que habrá mucho que vigilar tácticamente. La clasificación ahora mismo es anecdótica, pero si queremos puntuar o ganar en Castalia tendremos que ser nosotros mismos y hacer lo que estamos haciendo hasta ahora.

¿A qué jugadores ‘teme’ más Santi Castillejo?

El Castellón tiene jugadores muy peligrosos como Dani Romera o Cubillas, que siempre que sale hace mucho; y de tres cuartos hacia arriba otros como Raúl Sánchez, que es un extremo con mucho gol; o Pablo Hernández y Koné, que también te pueden poner las cosas difíciles; incluso Cristian Rodríguez y Calavera...

Como bien sabe, es un proyecto que costó poner en marcha...

El pasado mes de junio estuve por allí con la familia y no había nada: ni presidente, ni entrenador, ni jugadores.... Y en cuestión de un par de días todo dio un giro importante. Se mantuvo el bloque y llegaron incorporaciones muy buenas, y empezó a ganar mimbres la estructura a nivel club. Creo que se ha trabajado muy bien y hay mimbres para que lleguen años buenos al Castellón, para que vuelva a estar en el fútbol profesional y lo haga de manera relativamente rápida. Y, como te decía antes, tiene algo que no tienen otros clubes de fútbol y eso es su gran afición.

Entonces, ¿dónde ve al Castellón a final de temporada?

Entre los cinco primeros seguro, y no descarto que sea primero y suba directamente. Esa es la sensación que se tiene desde fuera. Es cierto que el grupo 2 de Primera Federación es un grupo muy igualado, pero tengo claro que el Castellón es uno de los que va a pelear por subir a Segunda.