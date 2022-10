La previa | El Castellón, a huir de la relajación para recibir a La Nucía en Castalia

Llevar cinco jornadas consecutivas sin perder en liga, haber sumado tres victorias de tres en el Estadio Castalia y afrontar la jornada 7 en Primera Federación en puestos de play-off (3º) no han de ser motivos para la relajación en el CD Castellón. O así lo entiende Rubén Torrecilla, quien durante toda la semana ha hecho hincapié en que el encuentro de esta tarde ante La Nucía en el feudo albinegro no va a ser nada fácil y que no quiere a ningún futbolista que no esté al 150%.

El entrenador del conjunto orellut lanzó un claro mensaje a sus futbolistas en la previa del choque ante los alicantinos, que llegan en puestos de descenso (16º) con seis puntos en las seis jornadas disputadas hasta la fecha. «Llevo desde el lunes dándoles toques de atención a mis jugadores porque La Nucía tiene un bloque muy bien trabajado, un entrenador al que conozco del año pasado de Segunda Federación (César Ferrando) y al que le gusta ser dominador de los encuentros, así que no podemos relajarnos. Tenemos que ser el equipo solidario que hemos sido hasta ahora, buscar sus debilidades y competir al 150% como siempre», comenzó diciendo el técnico extremeño. Torrecilla, en la previa del Castellón-La Nucía: "No voy a permitir que nos relajemos" «No voy a permitir que nos relajemos. Esto es una carrera de fondo y, aunque ahora parezca todo bonito porque los resultados acompañan, yo lo veo de otro modo. Tenemos un nuevo partido ante nuestra afición, que es un lujo, y hemos de seguir trabajando porque aún estamos asimilando conceptos que solo han pasado seis jornadas», apostilló. Para recibir a La Nucía, el Castellón tiene a toda la plantilla en perfectas condiciones. El único que anda a un ritmo menor es Jorge Fernández, sobre el que Torrecilla explicó que «va poco a poco porque viene de una lesión grave de rodilla. Para jugar con la intensidad con la que estamos jugando hay que estar al 150% y, mientras yo no lo vea así, debemos ir con cautela porque puede repercutir en otro tipo de lesiones. Yo estoy muy contento con él, él sabe cuál es su rol ahora mismo y es un jugador que en sus plenas facultades aportará su calidad al equipo». Con tan solo el presumible descarte de la convocatoria del extremo conquense, es más que probable que el once que salga de inicio sea el mismo con el que se ganó el pasado domingo a Osasuna B. Torrecilla tiene en mente rotaciones pero, tal y como él mismo analizó, «las rotaciones llegarán en el momento justo y oportuno. Los que están jugando lo están haciendo muy bien y los que salen de refresco también, así que lo que quiero es que todos estén preparados para cuando sea necesario». Aunque con los números en la mano el alicantino es un rival inferior, el técnico del Castellón dejó claro que «hay que ir con cuidado porque aquí cualquier rival te pinta la cara rápido». César Ferrando, un clásico en La Nucía Dirigió al Atlético de Madrid y el Albacete en Primera División, probó fortuna en el extranjero al firmar por el Johor FC de Malasia en 2013 y, además, es un gran conocedor del fútbol valenciano. Así, a nadie le extraña que el mítico César Ferrando (Tavernes de la Valldigna, 25 de julio de 1959) se haya asentado en el banquillo del CF La Nucía, club al que llegó en 2018 en Tercera División y al que pocos meses atrás llevó hasta la Primera Federación.

Su figura ha estado vinculada en numerosos mercados de fichajes al Castellón al tratarse de un perfil de técnico veterano que encajaba en algunos de los proyectos que se fueron poniendo en marcha en la capital de la Plana. Sin embargo, su incorporación a la disciplina albinegra nunca se produjo y César Ferrando ha hecho vida en Alicante.

Como jugador, logró una Supercopa de Europa en 1980 con el Valencia y más de un ascenso a Primera; pero cuando colgó las botas se abrió una tienda de deportes y empezó a entrenar como hobby. Fue en la temporada 1997/98 cuando iniciaría su carrera como entrenador profesional en el CF Gandía, de Tercera, al que ascendería a Segunda B. De ahí pasó al Valencia B y sumó un nuevo ascenso a la categoría de bronce, para después dar el salto al Albacete y llevarle hasta Primera. Su buen hacer en el banquillo manchego le abrió la puerta del Atlético aunque su etapa fue efímera y después pasó por el Nàstic, Elche y La Nucía, donde ya ha hecho historia.