Rubén Torrecilla, entrenador del CD Castellón, se mostró "muy contento" por el triunfo conseguido por su equipo frente a La Nucía, tras remontada incluida en la segunda parte. "Preparamos a conciencia en partido, y ya avisé de que no iba a ser fácil la victoria porque ese equipo cuentan con un muy buen plantel de futbolistas, aunque mermado por las bajas. Es un rival que sabe a lo que juega, pero hemos sido justos merecedores de los tres puntos", dijo el extremeño.

Muy satisfecho

El técnico también tuvo palabras para esa afición que disfrutó y vibró con la remontada de su equipo. "Me alegro por todos esos que han venido y no han dejado de apoyarnos, ni en la primera parte perdiendo ni en la segunda cuando empezamos a remontar. La afición se ha divertido y eso me alegra mucho", destacó.

Volviendo al partido, Rubén Torrecilla destacó que "el descanso nos sirvió para corregir cosas. Estábamos llegando, pero sin suerte en la definición. Entró el primero y a partir de ahí llegaron os demás. El equipo se gustó en el campo y llevado por la afición consiguió una importante victoria que ratifica nuestra regularidad en el Estadio Castalia", finalizó diciendo.