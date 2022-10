Ni 24 horas duraron las 240 entradas que el Alcoyano envió al Castellón para que su afición pueda desplazarse el sábado hasta El Collao (19.00 horas). Pese a las quejas generadas por los 15 euros que costaban las mismas, con independencia de la edad del propietario (incluyendo a los menores), entre el viaje organizado por la Federación de Peñas (Fedpecas) y el desplazamiento que muchos harán por su cuenta ya no quedan localidades disponibles.

De hecho, desde la Fedpecas se está apuntando a la gente al viaje en autobús pero las entradas habrán de comprarse en las taquillas del estadio el sábado. Que, a poder ser, se deberían solicitar en la zona lateral junto a la zona visitante en la que estarán ubicados los aficionados albinegros. Quedan cerrados tres autobuses de aficionados para el choque de esta jornada en tierras alicantinas.

Desde el club se trató de conseguir más entradas para sus seguidores este martes, pero la petición no llegó a buen puerto y se ha anunciado que se trabajará para que en los siguientes desplazamientos puedan disponer de más localidades para el público visitante.

❌SOLD OUT ❌



Somos conscientes de la demanda de 🎟️ para el partido ante el Alcoyano.



Revisaremos la asignación de 🎟️ para que en futuros partidos el mayor número de nuestros aficionados pueda apoyar al equipo, ya sea mediante transporte organizado o por su cuenta. #PPO100👂 pic.twitter.com/QtmS3Iggi9 — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 11 de octubre de 2022

No obstante, aquellos que no hayan podido desplazarse o no quieran arriesgarse a no disponer de entradas en las taquillas de El Collao el mismo día del partido, el encuentro podrá seguirse en directo por À Punt Media.