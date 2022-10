El Collao: aquí quiere dormir líder el Castellón

El CD Castellón, en esta próxima octava jornada de la Primera Federación, tiene la primera oportunidad de ser líder del grupo 2. Es cierto que no depende de sí mismo, pero es una opción muy factible. Pasa por ganar el sábado (19.00 horas) en El Collao para obligar al Eldense a, el domingo al mediodía, hacer lo propio como local ante la SD Logroñés (en caso de empate a 17 puntos, los albinegros, por diferencia de goles, ya estarían por encima de los azulgrana).

El Collao, un estadio de lo más peculiar

Inaugurado en 1921, es un estadio que mantiene una esencia especial. De inspiración británica, hace que el público, que aunque no vaya en gran número, sí es muy bullicioso, esté encima de los jugadores. Se trata de uno de los cuatro campos de fútbol más antiguos de España, solamente por detrás de El Molinón de Gijón (1908). El Rubial de Águilas (1913) y el Camp d’Esports de Lleida (1919).

Un campo que se le suele atragantar

El Castellón no gana allí desde el 2011 (no lo ha hecho en las últimas tres comparecencias, incluyendo una en la Copa RFEF). Son un total de 21 visitas, en Primera, Segunda B, Tercera, Primera Federación, Copa y Copa RFEF), con apenas tres triunfos albinegros (1-2 en la 2010/2011, en 2ª B; 0-1 en la 1995/1996, en 2ª B también; y 0-2 en la 1965/1966, en 3ª) y nueve derrotas, además de otros tantos empates (como ha sucedido en las últimas tres visitas de los albinegros). Se le resiste, y mucho, El Collao a los orelluts, que, encima, hace siete meses que no conocen el triunfo más allá de Castalia.

Hostilidad en Alcoi hacia los albinegros

No suelen recibir al Castellón en Alcoi con una alfombra roja, precisamente. En la temporada 2018/2019, en la penúltima jornada, firmó un agónico 1-1 con Jairo Cárcaba. Los albinegros se salvaron de forma milagrosa y el Alcoyano volvió a Tercera tras perder el play-off por la permanencia. Apenas unos pocos meses después, los locales, después de un 3-3, ganaban por penaltis la final de la fase autonómica de la Copa RFEF --lo que les permitía participar en la Copa del Rey--... pero la alineación indebida de Juanma Acevedo (exalbinegro además) clasificó al equipo entonces dirigido por Óscar Cano (nuevo técnico del Deportivo y que, con anterioridad, había entrenado al Alcoyano).

Viajes de ida y vuelta entre ambas ciudades

Javi Antón se convirtió en el primer jugador por el que Haralabos Voulgaris pagó un traspaso, aunque Rubén Torrecilla no cuenta mucho con él. Igual que Vicente Parras con Koke Sáiz, uno de los protegidos de Sergi Escobar. Y ojo con Raúl Alcaina, que formó parte de la plantilla del ascenso a Segunda A. Carles Salvador también jugó tres años para el Alcoyano.