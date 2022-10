La entrevista | Raúl Sánchez: "Hay mucha química entre la plantilla y el cuerpo técnico del Castellón"

Lleva el dorsal 22 a la espalda y ya todo el mundo sabe que es Raúl Sánchez (Fuenlabrada, 8 de noviembre de 1997), ese habilidoso extremo diestro que se mueve por la banda de Castalia como pez en el agua y que cuenta con una calidad y un olfato goleador que le convierten en uno de los hombres fuertes de este CD Castellón. El extremo madrileño ha necesitado muy poco tiempo para ganarse la admiración de la afición albinegra y demostrar sobre el terreno de juego el potencial que llevó al club de la capital de la Plana a hacer un importante esfuerzo económico para incorporarlo a sus filas el pasado verano (pagó traspaso por él al Ibiza) y hacerle un contrato hasta junio de 2027.

Menudo inicio de temporada... ¿Se esperaba algo así?

La verdad es que no. Creo que nadie a nivel grupal esperaba estar donde estamos ahora mismo, ya tan pronto en puestos de play-off de ascenso. Se nos están dando las cosas muy bien en Castalia, pero fuera estamos fallando y tenemos esa espinita clavada.

¿A qué se debe esa diferencia de jugar fuera a hacerlo en casa?

Realmente los partidos que hemos jugado fuera se han decidido por pequeños detalles. Si analizamos todos los encuentros que hemos disputado, en todos hemos merecido ganar, pero errores puntuales nos han costado caro.

Porque realmente el equipo compite al mismo nivel que cuando lo hace en su casa, pero falla más.

Sí, supongo que a todos los equipos les cuesta jugar más lejos de casa, pero al final es que han sido ciertas jugadas o errores los que nos han impedido haber ganado aún lejos de Castalia. No podemos obsesionarnos con eso sino seguir trabajando como hasta ahora, analizar bien al rival, adaptar los entrenamientos a su forma de juego para saber hacerles daño y, en líneas generales, mantener la misma línea que hasta ahora porque seguro que así llega la primera.

¿Cuáles están siendo las claves de este inicio tan esperanzador?

Siendo un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo, jugadores nuevos, directiva nueva... todos pensábamos que no nos íbamos a entender tan rápido, pero desde el minuto uno existe una gran confianza y química entre la plantilla y el cuerpo técnico dentro del vestuario, y eso se está notando.

Y, ¿cómo ha sido tan fácil encontrar esa complicidad?

Porque la gente joven y la veterana somos los mismos. No hay ningún jugador que se crea más que nadie ni que rompa el vestuario. Da igual que juegues que no lo hagas, que vengas de Primera Federación o de Segunda A porque valemos todos los mismo. No hay egos en el vestuario y eso es muy importante en el día a día.

Viene del Ibiza de Segunda, donde destacaba precisamente el buen ambiente que había, ¿esperaba encontrar algo similar en el Castellón esta temporada?

Es muy complicado encontrar vestuarios buenos pero he de reconocer que allá donde he ido, ha sido espectacular. Cuando firmé por el Castellón tenía algo de miedo por haber llegado un poco más tarde y por ver cómo me acogerían, pero la verdad es que desde el minuto 1 estoy muy a gusto.

El curso pasado lo empezó en el Rayo Majadahonda en Primera Federación y en enero el Ibiza pagó por usted un traspaso y empezó a competir en Segunda. Sin embargo, en verano le dijeron que no contaban con usted. ¿Le habría gustado continuar en el equipo?

Se me quedó mal sabor de boca porque no esperaba que me dijeran que no iba a seguir. En pretemporada me aseguraron una cosa y luego acabó siendo otra, por eso se te queda una sensación rara porque, además, pierdes la categoría. Pero bueno, no pasa nada y hay que seguir. En el Castellón estoy muy contento e ilusionado, miro hacia adelante, y el objetivo es el de ascender.

El Castellón no fue el único pretendiente que tuvo durante el verano. ¿Qué le animó a venir aquí?

Bueno, se me abrieron las puertas de muchos equipos de Primera Federación y hubo acuerdos entre clubs (el Deportivo estuvo a un paso de ficharle), pero el que de verdad me convenció y mostró interés por mí fue el Castellón. Para mí ha sido una elección de lo más acertada y mejor no creo que me hubiera ido en otro lado.

No hace falta que lo diga: titular indiscutible y goleador.

Bueno, el míster es el que decide quién juega. Yo entreno y trabajo para demostrar lo que puedo aportar, pero igual llega pasado mañana y no juego porque así lo decide él, y no pasa nada. De momento estoy jugando y trato de aprovechar los momentos que se me están dando.

Por cierto, ¿cómo es Rubén Torrecilla como entrenador?

Es muy profesional. Quiere que todos los ejercicios se hagan con una intensidad alta y eso se plasma en los partidos. Además, es cercado e intenta ayudarnos en todo. Al haber sido futbolista profesional entiende perfectamente lo que nos puede pasar y se preocupa por nosotros, por saber lo que sucede. Dialoga mucho, se muestra muy cercano y eso al equipo le está funcionando muy bien.

Ahora todo va bien, pero hay que estar preparado para cualquier situación que pueda darse...

Cuando todo va bien, todo es perfecto. Y ojalá fuera así toda la temporada, pero somos conscientes de que también habrá malas rachas y que las cosas vendrán cuesta arriba, así que tenemos que estar preparados para cualquier situación que se dé. Ahora tenemos que mantener los pies en el suelo e ir poco a poco y, cuando lleguen momentos de dificultad, seguir trabajando en la misma línea para superarlos. Después de ocho jornadas no podemos lanzar las campanas al vuelo.

El sábado se presenta una gran oportunidad para lograr la primera victoria a domicilio en El Collao ante el Alcoyano.

Va a ser un partido muy complicado, creo que de los más duros de esta temporada, pero no podemos ponernos presión por tener que ganar sí o sí. Hemos de tener tranquilidad y salir como si fuera un partido más, sin tener en cuenta la posición del rival. Creo que si trabajamos como siempre, esa primera victoria fuera llegará.

¿Se habla en el equipo de poder subir como primeros del grupo 2?

Viendo la plantilla que tenemos te das cuenta que no se basa en individualidades sino en el grupo en sí y yo confío plenamente en ella. Como te decía, tenemos un vestuario muy cohesionado y esa amistad hace que las cosas salgan mejor. Vale más un grupo fuerte y unido que una plantilla con 25 jugadores muy buenos y que no se entiendan. Y esta circunstancia nos puede ser muy favorable.