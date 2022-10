La previa | Alcoyano-Castellón: duelo entre aspirantes al 'play-off' y con el liderato del grupo en juego

Esta tarde, a partir de las 19.00 horas, se le presenta una nueva ocasión para tratar de conseguirlo en un campo como El Collao y ante un rival, el Alcoyano, que llega en la misma zona privilegiada que el cuadro albinegro y con tan solo dos puntos más. Es decir, ganar en tierras alicantinas permitiría a los orelluts truncar esa racha negativa como foráneo, recuperar la confianza y sumar tres puntos que le permitirían dormir, momentáneamente, en la primera posición --a expensas de saber lo que el Eldense haga el domingo contra la SD Logroñés en casa (12.00 horas)--.

Tiene miga este partido, para el que Torrecilla no podrá contar con el central Cristian Galas, quien sufrió unos problemas musculares en el entrenamiento posterior al choque del pasado sábado contra La Nucía y será baja. El resto de jugadores, a priori, están a disposición del técnico extremeño, quien ha planteado durante toda la semana distintas formas de jugarle al Alcoyano, por lo que no descarta ni alguna rotación ni cambio táctico con el fin de sorprender al cuadro alicantino en su feudo.

En el bando rival, su entrenador Vicente Parras deberá intentar que a sus jugadores no les pasen factura todos los movimientos extradeportivos que se han vivido esta semana (con la llegada de un nuevo inversor al club), ni la derrota cosechada en Cornellà. El preparador alicantino tendrá la duda del central Álvaro Vega, que no jugó en el RCD Stadium por lesión y todo dependerá de si finalmente se arriesga a volver a jugar o por el contrario se mantiene Primi Férriz en el eje de la defensa. Además, mantiene la duda de la titularidad de Sergio Moyita, que la pasada jornada fue suplente y salió en el segundo tiempo.

Juegue quien juegue, todo apunta a que el encuentro que esta tarde afrontan el Alcoyano y el Castellón será el partido de la jornada. La rivalidad existente entre los dos clubs se ha incrementado en las últimas temporadas y conseguir la victoria irá acompañado de muchos más alicientes. El equipo de la capital de la Plana contará con el apoyo incondicional de su hinchada, que volverá a desplazarse para acompañar al conjunto de Torrecilla ante un rival de la zona alta de la clasificación.

Torrecilla: «El triunfo pasará por las áreas y las jugadas a balón parado»

Como no podía ser de otro modo, Rubén Torrecilla es de los que estudia al rival hasta el último detalle. Después de los entrenamientos se encierra en la sala de prensa de Castalia y sigue viendo vídeos, tomando notas y planificando su sistema para tratar de hacer el máximo daño a su rival y sacar los tres puntos en juego. «El de El Collao es un partido muy importante, ante un rival muy complicado y que en su casa compite muy bien. Nos vamos a tener que poner el mono de trabajo para pelear por el triunfo, pero creo que este pasará por las áreas, ser contundentes en ellas, y en las jugadas a balón parado», advirtió.





El entrenador extremeño fue más allá y lanzó un claro mensaje a los suyos: «Los partidos allí duran 95 o 98 minutos, y nunca puedes considerarte vencedor en ningún momento porque en cualquier despiste te complican la vida».





Torrecilla se mostró cauto pero, al mismo tiempo, ilusionado por poder conseguir la primera victoria de la temporada a domicilio. En este sentido, comentó que «de los tres partidos que hemos jugado fuera, me he vuelto con buenas sensaciones en todos. Nos ha faltado contundencia en las áreas y los pequeños errores cometidos nos costaron caro. El césped de El Collao no está como Castalia, así que habrá que adaptarse a todas las circunstancias para competir y tratar de hacerles daño. Hemos de salir muy concentrados y mentalizados de que va a ser un partido complicado», concluyó.