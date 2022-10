Javi Antón: "Si algo se quiere se trabaja, voy a continuar así para disponer de estas oportunidades"

El partido del pasado sábado fue algo más que un partido para Javi Antón, que volvía a la que había sido su casa. El extremo salió en la segunda mitad y revolucionó el encuentro, amén de asistir a Koné en el gol. «Este partido era muy especial para mi, porque era volver a casa, a El Collao, en el Alcoyano he jugado cuatro años seguidos.

Pero ahora estoy en el Castellón y estoy ilusionadísimo con este club, con el objetivo que tenemos». El joven futbolista destaca que «tanto Koné, como yo y todos siempre que entramos de suplentes intentamos hacerlo lo mejor posible, tratamos de tirar para adelante, darle ese respiro al equipo y da la casualidad que en la jugada del sábado hemos sido dos suplentes».

El ex del Alcoyano destaca que se caracteriza por ser un jugador pillo, «mi esencia es así, mi esencia es ser fuerte, ser rápido, estar avispado en todos los sentidos e ir a por todas. Obviamente este partido era muy especial porque estuve aquí, pero yo siempre que salgo intento hacer lo mejor posible, intento ir con todo, ser fuerte y esas son mis virtudes»

«Yo siempre he dicho que si algo se quiere, algo se trabaja, y yo lo que hago día a día es trabajar, intentar conseguir estas oportunidades que me da el míster y aprovecharlas al 100%, y de momento no esta yendo mal», arguye el futbolista respecto a su situación.

Y Javi Antón, además de aparecer en un encuentro especial para él, lo hizo en una de las salidas más complicadas que tendrá el equipo de Rubén Torrecilla esta temporada, «era un partido muy complicado, sabíamos que desde el principio iban a ir a muerte, nosotros teníamos claro que también, porque sino nos iban a comer. Así que hemos salido los dos equipos a luchar por todos los balones, y al final el que más aguantara, el que tuviese el último respiro iba a ganar».

«Estar arriba en la clasificación para nosotros está muy bien, pero la temporada es muy larga, hay mucho trabajo que hacer por delante, así que de momento mantenemos los pies en el suelo y sabemos que el objetivo está por buen camino y a seguir. Por la otra parte, es verdad que ahora hemos ganado el primer partido fuera de casa y seguro que eso va a ser un punto de inflexión», concluye Antón.