Juanto-Dani Romera: un duelo de goleadores en el Pepico Amat

El encuentro del domingo en el Pepico Amat de Elda será el partidazo de la jornada en el grupo 2 de Primera Federación sin ningún tipo de duda. Más de un aliciente tiene ese encuentro para convertirse en uno de los más emocionantes del campeonato. Y es que ya no solo se miden sobre el terreno de juego dos de los mejores equipos de la competición, segundo contra primero ni más ni menos; sino que también habrá desplazamiento de unos 700 aficionados del CD Castellón para animar a sus jugadores; y se verán las caras sobre el verde dos de los delanteros más en forma del grupo a estas alturas de la competición liguera.

Juanto Ortuño (Yecla, 11 de febrero de 1992) y Dani Romera (Almería, 23 de agosto de 1995) se postulan como dos de los grandes protagonistas del encuentro. Ambos llegan en un buen momento de forma, siendo los referentes en ataque de sus respectivos conjuntos. De entre los dos, el atacante del Castellón es el que más veces ha visto puerta, con seis goles en los 763 minutos que ha disputado hasta el momento; si bien el exfutbolista albinegro --autor del gol del ascenso a Segunda hace dos temporadas-- ha marcado en tres de los últimos cuatro encuentros en los que ha participado, siendo su botín de tres goles en apenas 263 minutos disputados. Es, con estas cifras, uno de los jugadores más efectivos del grupo ya que marca con menos minutos que sus rivales, siendo sus últimas víctimas el Nàstic de Tarragona, el Sabadell y la SD Logroñés.

Su pasado albinegro

Juanto Ortuño no tuvo un paso demasiado productivo en el Castellón y abandonó el club el pasado verano. Marcó uno de los goles más importantes de los últimos años para el Castellón porque, gracias a él, el conjunto albinegro regresó al fútbol profesional. Sin embargo, durante las fases regulares de la competición apenas vio puerta y eso lastró su papel inicial como titular hasta relegarle a la suplencia. De hecho, los datos hablan por sí solos y los tres goles que ha anotado este curso ya superan los registros goleadores que firmó en toda la campaña anterior en las filas del Castellón.

El Eldense le abrió sus puertas y el delantero murciano recaló en tierras alicantinas el pasado verano. Comenzó la temporada 2022/23 sin ser convocado para el primer encuentro liguero ante la Real Sociedad B y, hasta ahora, tampoco es titular indiscutible. Tanto es así, que ha habido dos partidos en los que no ha estado ni convocado (Bilbao Athletic y Osasuna Promesas) y en los seis restantes tan solo ha completo los 90 minutos en uno de ellos, el de la SD Logroñés. En el resto ha tenido actuaciones puntuales: 15 minutos contra el Numancia, 17 contra el Real Unión y otros 17 ante el Nàstic, 64 ante el Sabadell y 60 ante el Atlético Baleares en el choque del pasado fin de semana, en el que el Eldense perdió por 3-1 y perdió el liderato del grupo 2,

Titular fijo para Torrecilla

El caso de Dani Romera poco o nada tiene que ver con el de Juanto. El almeriense sí es titular indiscutible en las filas del Castellón y esa regularidad le ha llevado a convertirse en el pichichi albinegro con esos seis tantos que ha marcado ante el Barça Atlètic (jornada 1), Sabadell (jornada 2), Atlético Baleares (jornada 3), Osasuna Promesas (jornada 6), La Nucía (jornada 7) y Amorebieta (jornada 9). «Estoy muy contento por cómo he empezado y por cómo está el equipo. En pretemporada parecía que había dudas, pero siempre he confiado en el equipo, y las cosas están saliendo muy bien y espero poder aportar más goles», confiesa el andaluz, quien a preguntas de los aficionados del Castellón desvelaba que antes de saltar al terreno de juego besa las espinilleras donde tiene fotos de la virgen y de su familia; entra al campo con el pie derecho y, si durante el partido se desconcentra, «pienso en mi hija, me concentro y lucho por ella». El domingo contra el Eldense tiene una nueva oportunidad para seguir ampliando su cuenta.