Del Bosque, en exclusiva para 'Mediterráneo': así vivió el homenaje en el Castellón-Intercity

Día de alegrías en el Estadio Castalia el pasado domingo. El CD Castellón se impuso al Intercity, logrando su sexta victoria en seis partidos en el feudo castellonense, un triunfo por 1-0 con gol de Manu Sánchez que mantiene a los orelluts en el liderado del grupo 2 de Primera Federación. Una matinal repleta de ambiente, albinegrismo y de visitantes ilustres que, además, ha tenido final feliz.

El Castellón, a través de la Comisión Delegada del Centenario, centró el homenaje a sus jugadores más emblemáticos de su historia, en el partido ante el Intercity, en Vicente del Bosque, subcampeón de Copa y quinto clasificado en Primera con el conjunto albinegro en la temporada 1972/1973. El ganador de un concurso que el club lanzó en las redes sociales fue el encargado de entregar la insignia al hombre que, desde el banquillo, dirigió a la selección española a la conquista del Mundial, en Sudáfrica 2010. El exfutbolista y entrenador salmantino pudo saludar a algunos de sus excompañeros, como Luis Cela.

A la conclusión del partido, bajó al vestuario del CD Castellón, para dirigirse al cuerpo técnico y jugadores.

Del Bosque ha atendido en exclusiva a Mediterráneo, donde ha hablado de cómo se sintió: "Estoy muy agradecido al Castellón, sobre todo a los nuevos propietarios del club, que tuvieron un comportamiento súper cariñoso conmigo", ha manifestado. "Se ve que son gente que quiere entrar en la sociedad de Castellón y, ojalá no me equivoque, pero tienen muchas cosas buenas", ha añadido. "Me cayeron muy bien y espero que ayudan a devolver al Castellón al sitio donde se merece", ha recalcado.