El mejor equipo local del fútbol nacional juega en el Estadio Castalia

El CD Castellón afronta estos días una atípica semana. La disputa de la primera ronda de la Copa del Rey el próximo fin de semana obliga a parar todas las competiciones, desde Primera a Tercera División, y el conjunto albinegro no competirá. Pero el cuadro que dirige Rubén Torrecilla afronta este parón con la tranquilidad que da tener los deberes hechos: líder del grupo 2 de Primera Federación, el equipo más goleador con 18 goles a favor y el menos goleado, con tan solo siete tantos en contra encajados.

El Castellón acumula, además, diez jornadas consecutivas sin perder, es decir, no encaja una derrota desde el pasado 27 de agosto, cuando cedió en la primera jornada de la temporada 2022/23 contra el Barcelona Atlètic a domicilio (3-2). Y, por si todo esto fuera poco, puede presumir de ser el mejor local de las principales categorías del fútbol nacional.

En el Estadio Castalia, con el apoyo de su afición, el conjunto de la capital de la Plana lleva pleno de triunfos con seis de seis. Un total de 18 puntos de 18 posibles es el botín de los futbolistas orelluts, pero no hay otro club que haya conseguido lo mismo entre las tres principales competiciones futbolísticas en España.

Intratables

En Primera División, el mejor hasta la fecha es el Barcelona, que ha jugado siete partidos ante su afición, con un saldo de seis victorias y un empate, por ninguna derrota, con 19 puntos de 21 posibles. Una categoría por detrás, en Segunda División, el equipo que mejores números tiene cuando compite en casa es el Deportivo Alavés. Los donostiarras llevan 18 puntos en Mendizorroza, sumados en base a las cinco victorias y tres empates sumados hasta el momento.

El líder del grupo 1 de Primera Federación en este parón es el Córdoba, que al mismo tiempo es el mejor local. Eso sí, los cordobeses no han sido capaces de mantener la estela del Castellón y, de las seis jornadas que han disputado en lo que va de temporada, han sumado cinco triunfos pero encajado una derrota, con lo que presenta 15 puntos de 18 posibles.

Si se baja una categoría más y se analiza lo que está sucediendo en Segunda Federación queda de manifiesto que, de momento, no hay ningún equipo con seis victorias de seis en casa aunque la competición ha disputado menos jornadas que en Primera Federación. Así, el único que podría igualar al conjunto albinegro sería el Guijuelo, que con cinco victorias de cinco posibles es el mejor local del grupo 1. En el resto de grupos de esta cuarta categoría todos han cedido algún que otro empate.

En el grupo 2, el Sestao River acumula cuatro victorias y un empate en cinco partidos; en el grupo 3, el Manresa lleva idéntica estadística; en el grupo 4, al Antequera le sucede tres cuartos de lo mismo y ha cedido algún punto como local; mientras que en el grupo 5 el Melilla sigue el mismo camino que los anteriores equipos de Segunda Federación y, pese a que no ha perdido partido alguno en su feudo, sí que no ha sido capaz de conseguir todas las victorias posibles.

Por último, entre los 18 grupos de Tercera Federación, aún no se han disputado tantas jornadas como en Primera Federación, pero los equipos que todavía no han perdido en casa son el Orihuela, Astorga y Manchego Ciudad Real (cuatro de cuatro); y c (cinco de cinco).