La recompensa de Torrecilla a sus jugadores por el liderato del Castellón

El CD Castellón baja el pistón, en una semana sin competición en el horizonte al no disputar la Copa del Rey. Sin la opción de jugar un partido amistoso (no ha encontrado rival), Rubén Torrecilla ha optado por oxigenar a su plantilla, con un total de cinco días (no consecutivos) de descanso y actividades lúdicas para fortalecer la cohesión del grupo.

Después de conseguir la sexta victoria en seis partidos en Castalia, el domingo al mediodía, con la que refrenda su cada vez más firme liderato, los albinegros no volvieron al trabajo hasta el miércoles por la mañana, ya en Marina d’Or (Oropesa), debido, además, a los trabajos en el césped del estadio. Después, Torrecilla y los suyos viajaron un poco más al norte de la provincia, concretamente hasta el complejo Bravoplaya Camping Resort (Ribera de Cabanes), donde se divirtieron con actividades como el baloncesto, pádel, tiro con arco... Una comida selló la jornada de convivencia, de las que tanto le gusta al entrenador extremeño y que tan buenos resultados, deportivos y de lazos emocionales, están ofreciendo. A la vista está. El CD Castellón de Bob Voulgaris busca director deportivo por internet Fin de semana largo de asueto Los albinegros volverán a ejercitarse este jueves... y ya no lo volverán a hacer hasta el próximo lunes. Tiempo para que muchos hagan una rápida escapada a sus lugares de origen, con el que muchos han optado por pasar unos días en compañía de familiares y amigos, con lo que recargas pilas y afrontar un nuevo tramo de la competición, que tampoco les dará un solo respiro: el sábado 19 (cinco de la tarde) toca visitar al Gimnàstic, en la 12ª jornada en el grupo 2 de Primera Federación. Los albinegros, si no media contratiempo ninguno, solamente tendrán la baja del sancionado Óscar Gil: el central navarro viene de ver la quinta amarilla y no estará sobre el césped del Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona. El Castellón sondeó a diversos clubs de la Comunitat Valenciana para la disputa de un amistoso, ya fuera el próximo fin de semana o a mediados de esta, pero se ha encontrado con el no de Valencia y Levante (tanto del primer equipo como de sus filiales), Alzira o Atlético Saguntino, debido a la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey o, como le ha pasado con Castalia, por la resiembra de sus respectivos terrenos de juego, de ahí que, finalmente, Torrecilla ha levantado el pie del acelerador, aunque esta mañana habrá un amistoso contra el filial, en el complejo de Oropesa. Resiembra en Castalia y traslado a Marina d’Or El Castellón, por fin, se ejercitó este miércoles en Marina d’Or, que está siendo acondicionado también para que Rubén Torrecilla y los suyos trabajen en unas condiciones medianamente dignas y, de paso, dejen descansar a Castalia, en fase de tratamiento, después de cuatro meses de encuentros y entrenamientos prácticamente diarios, habiendo aguantado a la perfección gracias al esfuerzo de sus jardineros y a la inversión. Royalverd, la empresa que se encarga del cuidado del césped del estadio, ha aprovechado las tres semanas sin fútbol (desde el partido del pasado domingo contra el Intercity al del día 26 contra el Real Murcia) para proceder a la siembra del tipo de hierba mejor preparada para la meteorología del invierno, más tarde de lo normal debido a que las actuales temperaturas están por encima de lo normal... y porque los albinegros no disponían de una instalación alternativa. El dilema La misma firma gerundense ha puesto a punto el terreno de juego de Marina d’Or, aunque todavía esta un poco tierno, lo que podría retrasar la mudanza definitiva a Oropesa, por lo que, en los próximos días, el Castellón puede que busque un campo provisional.

La impecable trayectoria (primeros, con tres puntos de ventaja respecto a su más inmediato perseguidor y ocho con el sexto (primero de los que ya no promocionarían por subir a LaLiga SmartBank), bien vale este descanso. Es el reposo del guerrero, como se suele decir. Del guerrero líder.