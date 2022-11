Notable alto para los jugadores cedidos este año en el Castellón

Históricamente el CD Castellón se ha nutrido de futbolistas cedidos de otros equipos. Antaño, el Valencia o el Real Madrid se convirtieron en clubs que apoyaron los proyectos de la entidad de la capital de la Plana. Sin ir más lejos, el gran Vicente del Bosque llegó a vestir la elástica albinegra cedido por el Madrid. Y fueron muchos más. A parte de aprovecharse de jóvenes y talentosos futbolistas, a los que se sacaba buen rendimiento, la entidad castellonense lograba ahorrarse muchos euros (entonces pesetas) en sueldos.

En los últimos años también han aterrizado en Castalia futbolistas cedidos. No muchos, pero sí algunos aunque no se acertó tanto como esta temporada en curso. Y es que de los cuatro jugadores que llegaron prestados este pasado verano, tres se han afianzado en el once titular. El cuarto, al ser portero, lo tiene más complicado porque curiosamente ambos cancerberos llegaron cedidos y el que ha cobrado protagonismo es Alfonso Pastor, que le ha ganado la partida a Cheikh Sarr. Los otros son Fabrício y Kochorashvili.

La temporada pasada llegaron otros cuatro futbolistas, pero tuvieron suerte desigual. Entre que algunos no dieron la talla y otros a los que el técnico Sergi Escobar les dio pocas oportunidades, al final sólo brilló el central argentino Kevin Sibille, que llegó procedente del Valencia y disputó 33 partidos. Menos suerte corrieron el portero Iván Martínez (Osasuna, ocho partidos jugados), Álex Blesa (Levante, 13 encuentros disputados), así como Vicente Esquerdo (Valencia, 20 partidos jugados y 1.301 minutos disputados).

Buen portero

Alfonso Pastor es la gran esperanza de la cantera del Sevilla. Tras arduas negociaciones se pudo convencer al club hispalense para que cediera al joven meta cordobés. No pudo jugar las dos primeras jornadas por arrastrar una sanción de la pasada temporada, ni tampoco lo hizo en la tercera por decisión técnica. Desde la cuarta jornada es el portero titular: ocho partidos, dos goles encajados. Buenas maneras.

Mediocentro de raza

Giorgi Kochorashvili fue de los últimos en llegar y procede del Levante. El mediocentro georgiano es un tremendo futbolista para actuar en el doble pivote. Joven (23 años), físicamente es un portento; tiene buena colocación y técnicamente completo. Hasta la fecha lleva disputados 10 partidos, cuatro de ellos de titular.

Ariete de calidad

Fabrício do Santos es otra de las perlas de la cantera del Levante y llegó al Castellón para reforzar el ataque. También joven (22 años), rápido, regateador, ofensivo; y muy vertical. También se ha hecho con un puesto en el once titular: lleva 10 partidos jugados.

El cuarto cedido es el portero senegalés Cheick Sarr, procedente del Nàstic, aunque la pasada temporada jugó en el filial del Granada. Idolatrado en pretemporada, después sus errores le condenaron. Los ocho últimos encuentros los vio desde el banquillo.