El Nàstic calienta el partido contra el Castellón: «Veremos si nos los pasamos por la piedra como el año pasado»

Históricamente, los partidos que han enfrentado el CD Castellón con el Nàstic de Tarragona, tanto en el Estadio Castalia como en el Nou Estadi Costa Daurada, no han estado exentos de polémica. Siempre ha habido pique entre las dos entidades y esa rivalidad se ha incrementado en las últimas temporadas. Este sábado ambos se ven de nuevo las caras en tierras catalanas (18.00 horas) y al encuentro ambas escuadras llegarán calentitas.

Ha sido el técnico del conjunto tarraconense, Raül Agné, quien se ha encargado de calentar el partido contra el actual líder del grupo 2 de Primera Federación. Mientras los castellonenses afrontan el choque desde la primera plaza y con una renta de tres puntos sobre el segundo (Eldense) y de ocho sobre el sexto (Real Murcia), el Nàstic recibe a los de Rubén Torrecilla en la séptima posición y, por lo que han dejado entrever, con muchas ganas de probar su estado de forma ante el cuadro albinegro.

«El Castellón va líder porque es el que mejor está haciendo las cosas en cuanto a resultados, pero esperemos que venga aquí y veremos si nos los pasamos por la piedra como el año pasado. Será un partido chulo, a mí me gustan estos partidos. Es el primer partido de verdad que jugaremos este año. Aparte este tipo de equipos no se me dan nada mal, pero está claro que es un muy buen equipo», aseguró Agné.

La revancha del 3-0

En el caso del Castellón el equipo no viajará con otra pretensión que la de ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación y resarcirse precisamente de esa dura derrota que supuso el 3-0 del año pasado. Un resultado que llegó cuando el conjunto albinegro que acababa de renovar a Sergi Escobar de cara al siguiente curso y a partir del cual el equipo inició una racha de resultados irregulares que le llevaron a perder sus opciones de play-off de ascenso a Segunda.

«Yo creo que el año pasado el día del Castellón hicimos un partido muy bueno. A mis los equipos que me gustan son los que ves y piensas que es reconocible, que tiene peso, que parece que no está pasando nada y de repente te mete un zarpazo y que se adapta a todos los registros. El año pasado nosotros tuvimos partidos en fase defensiva muy buenos. Recuerdo que ante el Barça B hicimos un partidazo defendiendo, pero como equipo compacto me quedo con el partido ante el Castellón», apostilló el técnico del Nàstic.

La salida de Romera

Otro de los alicientes del encuentro será el regreso de Dani Romera al Nou Estadi Costa Daurada. El delantero del Castellón compitió con el conjunto catalán la segunda vuelta de la temporada pasada y su salida del club en verano fue algo controvertida. En su día, el futbolista almeriense reconoció que no había sido «una prioridad para el cuerpo técnico», lamentando su marcha del Nàstic pese a querer seguir.

Y sobre esta circunstancia, también se ha pronunciado el técnico del conjunto tarraconense, quien dijo que «a mí Romera no me cae mal, yo no sé cómo le caigo a él. En mi trabajo me pagan por tomar decisiones y buscábamos un perfil de delanteros diferentes porque Dani no era lo que encajaba en el proyecto. Es un gran jugador, pero se preocupó más de mí que yo de él. No tengo nada en contra de él, él contra mí ya no lo sé. Esto es fútbol».