La venganza de Dani Romera en el Nàstic-Castellón

Por si un Nàstic-Castellón no tuviera ya suficientes alicientes, si no fuera uno de los partidos guapos de la temporada, frente a frente dos equipos que mantienen una creciente enemistad sostenidos por dos diferentes pero potentes proyectos, Raül Agné, entrenador de los tarraconenses, ha avivado la hoguera de la rivalidad con unas declaraciones en las que apunta al conjunto albinegro en general y a un futbolista en particular: Dani Romera.