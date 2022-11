La entrevista | Iago Indias: "Cuando te ves ahí arriba y eres el rival a batir juegas con más ganas"

Iago Indias (Vigo, 3 de enero de 1996) dejó muy buenas sensaciones en la temporada 2020/21 en su primera etapa como jugador del CD Castellón. Tras su paso por el Sabadell, el pasado verano el conjunto albinegro llamó a sus puertas y el central gallego no se lo pensó. Tres meses después de firmar su contrato hasta junio de 2023 los números avalan su decisión: el equipo es líder del grupo 2; él, titular indiscutible a las órdenes de Rubén Torrecilla (990 minutos); y el futuro muy esperanzador para la entidad de la capital de la Plana con la llegada de Bob Voulgaris a la propiedad. Este sábado se retoma la competición en Primera Federación tras el parón del pasado fin de semana y en el horizonte espera el Nàstic de Tarragona con las espadas en alto.

¿Qué tal les ha sentado el parón?

La verdad es que muy bien. Al final, llevábamos once jornadas consecutivas, con todo lo que eso comporta, y tener un parón siempre viene bien para liberar la mente y desconectar. Estábamos teniendo un buen inicio de temporada y esto nos va a dar impulso para coger con más ganas todo lo que viene hasta Navidad.

Menudo inicio, ¿no?

El equipo está muy bien. Hemos sacado buenos resultados en casa y fuera solo hemos perdido un partido (primera jornada contra el Barcelona Atlètic por 3-2), pero aunque estamos protagonizando un buen arranque, la temporada es larga y habrá momentos de dificultad, y tenemos que estar mentalizados en seguir trabajando como hasta ahora. Cuando toque perder, que tocará, habrá que llevarlo con naturalidad.

Usted que ya conocía el club de una temporada anterior, ¿se esperaba estar viviendo algo así?

He seguido mucho al Castellón porque siempre sigo a los equipos en los que he jugado y es verdad que había cierta incertidumbre durante el verano. Estuve pendiente de la venta y, cuando le llamó Fernando (Gómez Colomer), no dudé porque entiendo que cuando entra gente nueva a un club es porque quiere hacer grandes cosas. Lo vi muy claro y, a medida que se fue configurando la plantilla, más aún. Pero es verdad que si no trabajas y no das el 100% no vas a ganar. Tenemos un buen equipo pero cualquiera te puede ganar porque es un grupo muy igualado. De hecho, hay equipos que a priori están llamados a estar arriba y aún no han acabado de cogerse. Nosotros estamos primeros, pero no hemos hecho nada aún.

Entre esos equipos de los que habla está el rival de este sábado, el Nàstic de Tarragona. ¿Qué espera de este encuentro?

Es un partido importante para nosotros y va a ser bonito. Tengo a varios excompañeros allí y su objetivo no es otro que mejorar la temporada pasada, así que si el año pasado se quedaron a las puertas de subir, este año su objetivo no es otro que ascender a Segunda A. Ahora mismo no están entre los cinco primeros, pero están a solo un punto del play-off (son séptimos con 16 puntos), que es a lo que ellos aspiran. Está claro que todos sueñan con el primer puesto, pero la competición está muy igualada y el año pasado ya se vio que a falta de pocas jornadas había hasta tres equipos con opciones. Nosotros tenemos claro que queremos pelear por esas posiciones y haremos lo posible para conseguirlo.

El partido estará 'calentito' después de que su entrenador, Raül Agné, haya dicho que les quieren “pasar por la piedra”…

Bueno, cada uno es dueño de sus palabras. No sé en qué contexto lo dijo, pero si fuera en tono despectivo me molestaría porque soy un jugador muy caliente, pero no creo que lo haya dicho en ese sentido… De todos modos, lo que pasa fuera del campo nos ha de importar poco, nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro, que es jugar, y en seguir haciéndolo como estábamos haciéndolo hasta el parón.

¿Cuáles serán las claves para ganar al Nàstic?

Sabemos cómo juegan, con ese 4-4-2 claro desde la temporada pasada, aunque este año combinan un poco más. Tienen jugadores importantes arriba, como Guillermo o Aarón Rey; cuentan con el grupo del bloque defensivo con el que el año pasado fueron el equipo menos goleado; y son fuertes a balón parado. Sabemos dónde podemos hacerles daño y lo que no tenemos que hacer para que ellos nos lo hagan a nosotros.

Y, otro desplazamiento más, no estarán solos porque la afición les arropará desde la grada.

Estamos muy agradecidos porque en todos los partidos se movilizan aficionados. Este desplazamiento es el más cercano de la temporada y ya hay más de 500 entradas vendidas, así que trabajaremos para tratar de conseguir la victoria y poder dedicársela.

En casa se han sumado siete victorias de siete, pero fuera solo una. ¿Qué le pasa al equipo?

A veces, inexplicablemente, ganas más en casa y hay otras temporadas que lo haces más fuera. Para la mayoría jugar en casa es un plus, y para nosotros lo es, pero sabemos que para estar arriba también tenemos que ganar fuera. Es verdad que solo hemos ganado uno, pero también hemos perdido solo uno, y estamos en ese punto de definir ese detalle que ha decantado los partidos que hemos jugado hasta ahora. En casi todos los partidos hemos estado por delante y hemos acabado cediendo los puntos por errores puntuales. El único que creo que nos costó más es el partido del Eldense, que es donde menos ocasiones creamos, pero en el resto tuvimos opciones en todos.

Incluso en la derrota contra el Barcelona Atlètic de la primera jornada tampoco merecieron perder…

El equipo ha competido en todos los partidos. Pudimos darle la vuelta al del Barça B y nos ganaron en el último minuto; en Cornellà tuvimos el penalti de Dani Romera que falló con el 0-0; ante el Atlético Baleares íbamos por delante y nos empataron por un error puntual… Al final, si nos dicen que ganando en casa y empatando fuera conseguimos el objetivo seguro, todos los firmaríamos, pero todos queremos ganar todo y es muy difícil mantenerse arriba si no eres regular fuera de casa también. Nosotros no renunciamos a ganar nunca y reconozco que esperábamos tener alguna victoria más.

Bueno, y a nivel personal, usted titular indiscutible en el Castellón y uno de los ‘culpables’ de que sean el equipo menos goleado del grupo con solo 7 tantos en contra.

Estoy muy contento. Es el año que mejor inicio estoy teniendo porque el año pasado en el Sabadell no pude debutar por lesión hasta la jornada 13 o 14; y aquí en mi anterior etapa no jugué tampoco hasta la 17 o así… Esas dos últimas temporadas no he tenido buenos inicios y ahora estoy jugando y me encuentro muy bien. Sabía que a nivel personal no iba a tener problemas porque conocía la ciudad aunque no la pude disfrutar mucho la otra vez por el tema del covid, pero en esta segunda etapa espero quitarme la espinita y que todo siga como hasta ahora.

Imagino que cuando en su día Fernando habló con usted, le dijo que el objetivo era claro y no era otro que el de pelear por subir, ¿no es así?

De primeras el objetivo era estar en puestos de ‘play-off’ y, ahora que nos vemos arriba, ojalá sea poder subir directamente, sería algo muy bonito, pero queda mucha temporada aún por delante. Si quedamos entre los cinco primeros será una buena campaña, pero es verdad que cuando te ves ahí arriba y eres el rival a batir parece que juegas con más ganas. Ojalá consigamos el objetivo y la afición pueda disfrutar de su equipo en Segunda porque aquella temporada 2020/21 con el covid no pudieron.

¿No cree que se están dando todas las circunstancias para subir de forma directa? Nuevo propietario con capacidad económica y ganas de hacer cosas grandes, una buena plantilla a la que Torrecilla le está sacando un gran rendimiento, resultados y juego que acompañan, una afición volcada con su equipo…

La gente ha recuperado la ilusión. El año pasado, no sé por qué motivo, pero no se engancharon y en la segunda vuelta, yo que veía desde casa los partidos, Castalia estaba muy vacío cuando es un gustazo jugar con esta afición. Ahora, con la nueva propiedad y el proyecto que tienen entre manos, el equipo está arriba; han traído jugadores importantes para la categoría y está habiendo esa comunión entre equipo, club y afición que es clave. Hay que aprovechar esa tesitura y pelear por todos hasta el final.

Jugarse en un ‘play-off’ casi la temporada entera y más teniendo en cuenta los rivales del grupo 1 parece un camino mucho más complejo.

Si analizas los dos grupos, quizás da la sensación de que el grupo 1 tiene equipos más potentes o parece más complicado por el nombre de algunos de ellos, pero resulta que eso no es así porque en esta zona mediterránea también hay clubs históricos y con mucha solera. Quizás nuestro grupo sea más igualado y ha quedado demostrado que cuesta mucho ganar los partidos. En el grupo 1 es muy raro que el líder pierda contra el último y, en este grupo, sí que se ha visto que da igual dónde estés ubicado porque puede pasar de todo. Lo que está claro es que si quieres subir, mejor evitar el play-off.

Y, encima, no se descarta la posibilidad de que puedan llegar refuerzos en el mercado de invierno para potenciar aún más si cabe la plantilla y afrontar con garantías la segunda vuelta. ¿Cómo lo ven?

Si el club tiene la posibilidad de traer a jugadores que puedan subir el nivel, será mucho mejor porque así habrá mucha más competitividad y nivel, y de cara a los jugadores que puedan venir siempre es mejor verte ahí arriba y dejar claro que las aspiraciones son las de subir porque así será más fácil que el proyecto pueda atraerles pese a que el mercado de invierno es el más complicado de todos.