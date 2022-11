Nàstic-Castellón | Torrecilla contesta a Agné: «No venía a cuento»

Gimnàstic y Castellón ya han empezado a jugar su partido, antes de verse las caras, este sábado a las 17.00 horas, en el Nou Estadi Costa Daurada, en lo que supone el regreso a la competición, la 12ª jornada en el grupo 2 de Primera Federación, tras el intermedio del pasado fin de semana. Raül Agné, entrenador del conjunto tarraconense, calentó el partido con unas declaraciones que estimulan al Castellón en lo general («veremos si nos los pasamos por la piedra como el año pasado», dijo) y a Dani Romera (al que tuvo bajo sus órdenes la pasada temporada) en particular. Palabras que han sido contestadas, este viernes, por Rubén Torrecilla.

La respuesta a Raül Agné

"Sinceramente, por la parte que a mí me toca, no le hago caso. Los jugadores ya saben bien lo que ha dicho, así que será una motivación más. Son declaraciones que no venían a cuento en este momento, ni tampoco tan pronto".

El intermedio de la competición

"Hemos disfrutado del descanso y nos ha servido para desconectar un poco después de cuatro meses de tanta carga. Esta semana ya hemos trabajado cuatro días a una alta intensidad".

El análisis del Nàstic

Es un equipo que está hecho para estar en la parte de arriba, muy bien trabajado y fuerte defensivamente, encaja pocos goles, además de muy buen a balón parado y con variantes en ataque".

El aviso sobre el once

"No voy a dar pistas al míster rival, pero puede haber alguna novedad que llame mucho la atención. Los que salgan, deberán competir al más alto nigel, porque nos espera un partido muy exigente, en el que habrá que estar serios y concentrado".

La situación de Jorge Fernández

"No llega al partido, continúa con molestias porque tuvo una microrrotura. Esperemos que se acabe el mal fario que tiene el chaval, porque cada vez que coge algo de ritmo, las molestias no le dejan [en paz]. Esperemos tenerlo cuanto antes, porque es un jugador diferencias y con mucha calidad".

De nuevo respaldados por la afición

"Les pido que animen y que estén cerca del equipo. Creo que son casi 600 entradas vendidas, algo que está al alcance de muy pocos clubs: son gente que viene a vernos cuando podrían estar dando un paseo por la playa o con sus familias, así que será un estímulo más para nosotros".

Las instalaciones: así está Castalia y Marina d'Or

"He visto el césped de Castalia muy marrón, acostumbrado a que estuviera tan verde, pero esto forma parte de un proceso y era necesario, porque llevaba mucha tralla y aghora viene el invierno. No estará en las mejores condiciones contra el Murcia, pero sí en un estado óptimo. Y estoy encantado con Marina d'Or, porque nos permite hacer cosas como las charlas tácticas, vamos y volvemos todos juntos en el autobús, con lo que nos sirve para hacer piña..; el césped está espectacular...".