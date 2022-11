La previa | Nàstic y Castellón calientan el regreso a la competición

Parece que el frío propio de este avanzado otoño ha llegado ya, aunque Nàstic y Castellón calienten el regreso a la competición, la 12ª jornada en Primera Federación, este sábado (17.00 horas en el Nou Estadi Costa Daurada). Raül Agné, entrenador de los tarraconenses, encendió la hoguera con unas declaraciones que estimulan al Castellón en lo general («veremos si nos los pasamos por la piedra como el año pasado», dijo) y a Dani Romera (al que tuvo bajo sus órdenes la pasada temporada y al que atacó sibilinamente) en particular. Palabras que fueron contestadas, en la víspera, por Rubén Torrecilla.

«Sinceramente, por la parte que a mí me toca, no le hago caso», arrancó el técnico del equipo líder, que le saca ocho puntos al Nàstic. «Los jugadores ya saben bien lo que ha dicho, así que será una motivación más. Son declaraciones que no vienen a cuento en este momento, ni tampoco tan pronto», ahondó el extremeño.

No descubrió nada Torrecilla al decir que el equipo de Agné «está hecho para estar en la parte de arriba, muy bien trabajado y fuerte defensivamente; encaja pocos goles, además de bueno a balón parado y con variantes en ataque».

Estaba juguetón el técnico, que soltó un spoiler sobre el once: «Puede haber alguna novedad que llame mucho la atención». «Los que salgan, deberán competir al más alto nivel, porque nos espera un partido muy exigente, en el que habrá que estar serios y concentrados», incidió el extremeño.

Torrecilla puede alinear a cualquiera, menos a Jorge Fernández. «Tuvo una microrrotura», señaló. «Esperemos que se acabe el mal fario que tiene el chaval, porque cada vez que coge algo de ritmo, las molestias no le dejan», explicó. «Esperemos tenerlo cuanto antes, porque es un jugador diferencias y con mucha calidad», admitió.

Peor está el Nàstic, sin Andrei Lupu, Iván de la Peña ni Nil Jiménez; y con las dudas de Aarón Rey y el vilafamesino Marc Trilles.

De nuevo respaldados

«Creo que son casi 700 entradas vendidas, algo que está al alcance de muy pocos clubs», comentó, con una sonrisa pintada, a la hora de hablar de la nueva demostración de fuerza y sentimiento de la afición albinegra. «Es gente que viene a vernos cuando podrían estar dando un paseo por la playa o con sus familias, así que será un estímulo más para nosotros», comparó.