Kochorashvili, recuperado; Romera, duda en el Castellón ante el Murcia

El Real Murcia visita este sábado el Estadio Castalia y Rubén Torrecilla no quiere perder el tiempo. El técnico del Castellón quiere preparar a conciencia este encuentro, al igual que ha hecho con todos los anteriores, para intentar resarcirse de la derrota cosechada el pasado sábado en el Nou Estadi Costa Daurada ante el Nàstic de Tarragona y sumar la séptima victoria consecutiva en el feudo albinegro.

Será otro de los encuentros de mayor exigencia que le espera al cuadro de la capital de la Plana hasta el parón de Navidad y el entrenador orellut no quiere fallar ante los suyos. Así, tras descansar este lunes, el primer equipo retoma el martes la actividad en las instalaciones de Marina d'Or en Orpesa para empezar a preparar el choque contra el conjunto pimentonero.

Será un duelo para el que Torrecilla tiene un alta y una duda. El visto bueno es el de Giorgi Kochorashvili, quien recibió puntos de sutura durante el encuentro contra el conjunto catalán en el pómulo pero pudo continuar. En principio, y salvo cambios a lo largo de la semana, el georgiano --uno de los mejores ante el Nàstic-- estará contra el Murcia.

El que no está tan claro es Dani Romera. El delantero almeriense viajó a Tarragona para no dar pistas, pero no jugó al estar lesionado, tal y como Torrecilla se encargó de confirmar en la rueda de prensa posterior al partido al asegurar que tenía "un pinchazo en el gemelo". En principio, el ariete andaluz podría estar recuperado para recibir al Murcia pero habrá que ver el resultado de la resonancia a la que fue sometido y las sensaciones que presenta a lo largo de la semana.