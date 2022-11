Bob Voulgaris no deja de presumir de su última adquisición deportiva en sus numerosas intervenciones públicas en Norteamérica, donde el greco-canadiense goza de una gran reputación en el mundo del negocio del deporte, gracias a su paso por los Dallas Mavericks de la NBA, donde el actual máximo accionista del CD Castellón ejerció como Director de Investigación y Desarrollo Cuantitativo, un largo y pomposo cargo que le hizo ser mano derecha del propietario de la franquicia tejana, Mark Cuban, empeñado en aprovechar el olfato que hizo millonario a Voulgaris apostando en partidos de la liga profesional norteamericana.

La etapa del baloncesto pasó, pero Voulgaris sigue siendo requerido habitualmente para expresar sus opiniones. El último en contar con Bob ha sido el analista deportivo estadounidense Bill Simmons, que tuvo al propietario del CD Castellón como invitado en su programa para las plataforma Spotify y Apple 'The Bill Simmons Podcast'. 'The NBA's Wild Wild West with Haralabos Voulgaris' (traducido algo así como 'El Lejano Oeste de la NBA con Haralabos Voulgaris') fue el título de la algo más de hora y media de podcast en el que Bob analizó los posibles cambios de jugadores en los equipos de la Conferencia Oeste de la NBA y no dejó pasar la ocasión de contar a toda la audiencia su aventura española en el CD Castellón, un club que "andaba coqueteando con la bancarrota".

Voulgaris dejó en su intervención varios titulares para los aficionados del CD Castellón, y, quizás, el principal, fue dejar constancia grabada de una idea: "El objetivo es llegar a Primera División en unos seis o siete años. Ese es el reto; poder jugar en ese plazo contra el Barça o el Madrid. No puedo garantizarlo, pero creo que es un objetivo realista".

El propietario del CD Castellón también reconoció durante el podcast que el club albinegro no era su primera opción, pero en "el último minuto apostamos por el Castellón". Y Voulgaris está convencido de que no ha errado en su elección. Aquí tienes las impresiones de Haralabos Voulgaris sobre 'su' CD Castellón y sus retos con el equipo albinegro, ahora ya conocidos por una buena parte del público estadounidense.

Las mejores frases de Bob Voulgaris

"El primer objetivo era comprar un equipo de Segunda y subirlo a Primera, pero no había opciones en España. Así que cambiamos en el último minuto el objetivo hacia este nuevo club (CD Castellón) y creo que ha sido incluso mejor"

"Pierdes dinero en la tercera categoría del fútbol español, pero después puedes recuperarlo en la segunda y mucho más en Primera. Este es un reto muy emocionante"

"Estamos trabajando para entender el funcionamiento del fútbol, español y en general, el sistema de ascensos y descensos. Ahora estamos en el tercer nivel pero el objetivo es llegar a Primera en seis o siete años y jugar contra el Barça o el Real Madrid"

"A la hora de fichar nos basamos en datos. Estoy convencido de que funciona. No descartamos el componente humano del deportista al 100%, pero creo que hay una manera de evaluar a los futbolistas desde un punto de vista puramente estadístico"

"En verano tuvimos que cancelar algunos partidos de pretemporada porque no teníamos suficientes jugadores. Pero tuve la suerte de trabajar con personas que ayudaron con nuestro modelo de evaluación de jugadores: cerramos el 70% de la plantilla en 30 días"