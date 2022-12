La previa | El Castellón, carretera, manta... y a por los tres puntos ante la SD Logroñés

El Castellón se pone en marcha, en la semana de mayor desgaste, con tres encuentros en menos de ocho días, que empieza y termina con un desplazamiento a La Rioja, con lo que, además, acumulará cerca de 2.000 kilómetros. La primera parada será Las Gaunas (18.00 horas, InSports TV), donde el frío, el mal estado del césped, pero sobre todo la Sociedad Deportiva Logroñés (SDL) y las bajas (Rubén Torrecilla frena el regreso de Dani Romera, a la vez que aguarda a los tocados Iago Indias y Salva Ruiz), amenazan a un líder intratable en Castalia, aunque terrenal a domicilio.

El entrenador albinegro, de su máximo goleador, dijo este viernes que «está en un proceso de adaptación y no es bueno forzar, porque puede recaer de su lesión». «Debemos ir con paso firme para que no vuelva a recaer», ahondó. «Tuvo un golpe muy fuerte [el 6 de noviembre, contra el Intercity] que le produjo una pequeña rotura, por lo que hay que ir con cautela, porque podría repercutir en que pudiera perderse algún mes», profundizó. «Las sensaciones no son de que pueda jugar», resumió Torrecilla.

El extremeño descubrió que hay más futbolistas entre algodones en el arranque de este particular maratón: «Salva Ruiz está con unas pequeñas molestias y Iago Indias tiene tocado el ligamento lateral interno de la rodilla, después de que le hiciera un extraño al tapar un tiro de un jugador del Real Murcia». «A ver si puede llegar», ahondó sobre el vigués.

Rotaciones aseguradas

Así que, ahora sí, cambios a la vista: «Ya dije que en algún momento podría rotar». «Tenemos tres partidos en una semana y todo el mundo tiene que estar preparado», incidió. «Vamos a sustituir a jugadores, porque es algo que ya tenía pensado en este ciclo de la temporada», subrayó. «Es el momento para que algunos futbolistas den un paso al frente», desafió Torrecilla. «Y, además --recordó--, tenemos a dos jugadores con cuatro amarillas, Óscar Ruiz y Manu Sánchez, por lo que debemos hilar muy fino».

Declaraciones que abren la puerta a los secundarios, como Carles Salvador, Javi Antón, Cristian Galas o Yac Diori, con opciones de ser titulares, especialmente los dos últimos, en el flanco izquierdo de la retaguardia.

Desconfía como siempre, pero más aún de los equipos que no están bien clasificados, como la SDL (solo está fuera del descenso, en el apretado pelotón trasero, por el golaveraje general). «Tiene buenos jugadores y un modelo combinativo, con gente con calidad y experiencia, como César Caneda...», enumeró. «Deberemos estar muy concentrados y con orden defensivo», pidió. «No sé cómo estará el césped de Las Gaunas, porque he leído que han puesto tepes nuevos, pero dije que debemos adaptarnos a todas las circunstancias, del campo, el rival...», ahondó.

«Nuestro lunar negro»

Torrecilla calificó el rendimiento lejos de Castalia como «nuestro lunar negro», con solo una victoria (Alcoyano), aunque rápidamente matizó que «no por sensaciones, porque hemos hecho partidos buenos fuera de casa, como en Castalia». «Tenemos que intentar que nos les afecte a los jugadores, porque hacemos las mismas cosas que en casa: es solo una cuestión de acierto», comparó.

El técnico extremeño volvió a sorprenderse con el apoyo de la afición, pese a que el viaje es mucho más lejano y a las puertas de un sugerente puente: «Cualquier aficionado que vaya, sean 4 o 200, es digno de admirar, sobre todo en un desplazamiento tan largo». «Los jugadores darán un plus por ellos», manifestó Torrecilla.