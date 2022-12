La entrevista (Castellón) | Kochorashvili: «Fuera de casa jugamos bien, pero errores puntuales nos cuestan caro»

Giorgi Kochorashvili (Tiflis, Georgia, 29 de junio de 1999) llegó al CD Castellón el pasado mes de agosto para seguir creciendo como futbolista. Su club de origen, el Levante UD, consideraba que iba a ser un freno para él jugar en el filial granota, en Segunda Federación; aunque tampoco lo veía lo suficientemente hecho como para estar en el primer equipo en Segunda A. Por eso buscó un equipo en el que supiera que iba a tener un papel protagonista, y el cuadro de la capital de la Plana era el destino ideal para foguearse. Tres meses después de su llegada, el mediocentro georgiano se ha convertido en un peso pesado del vestuario albinegro, adquiriendo el rol de protagonista y ganándose el cariño de la afición por su entrega en cada encuentro que disputa con la elástica del cuadro orellut.

--¿Contento por cómo le están yendo las cosas en el Castellón?

--¡Muchísimo! Cuando en verano estaba firmando mi contrato, tenía muy buenas sensaciones, pero no esperaba un inicio tan bueno. Se ha creado una gran comunión entre la afición y el equipo, y es espectacular el ambiente que se vive aquí. Estoy muy contento por tomar la decisión de venir al Castellón esta temporada.

--¿Qué se le propone para convencerle de venirse cedido?

--Sabía que el Castellón era un equipo histórico. En el 2018 jugué contra ellos aquí, en Castalia, con el filial del Levante: el campo estaba llenísimo y me impactó. También hablé con Raúl Alcaina y Álex Blesa [jugaron previamente en el Castellón] y me dieron muy buenas referencias, así que no lo dudé, porque era una muy buena oportunidad para tener minutos en Primera Federación.

--Y, además de en lo global, a nivel personal se ha ganado la titularidad y es una de las revelaciones en el conjunto albinegro.

--Todos miramos lo personal, pero lo más importante es lo que consigamos para el club. Nosotros jugamos por el Castellón y por la afición; y nuestro trabajo es intentar que ellos disfruten en cada partido. Esta temporada me están saliendo bien las cosas. El año pasado competía en Segunda Federación con el filial del Levante, no como me hubiera gustado, y alternaba entrenamientos con el primer equipo. Eso me ayudó a tener confianza en mí mismo y aprender a disfrutar del momento; y eso es lo que hago aquí: disfrutar y aprender de todos mis compañeros, porque hay mucha calidad en esta plantilla.

--¿Quién de todos le ha sorprendido más en el vestuario?

--Hay varios jugadores que me han sorprendido, como Cristian Rodríguez o Pablo Hernández. Pero, sobre todo, me ha llamado mucho la atención las ganas de entrenar que ponemos todos los días, porque son entrenamientos muy exigentes y competitivos; todos trabajamos con la misma intensidad, con independencia de que juguemos o no. Y la culpa de eso es del míster, que nos hace vernos a todos ganadores y que tengamos ganas de aprender.

--Nombra a Pablo Hernández, e imagino que tenerlo como compañero es un lujo...

--Desde luego, a todos nos gustaría tener una carrera como la suya. Le veo entrenar y aprendo mucho; y cuando juego contra él, también, y eso me hace ser mejor. Se lo he contado incluso a mi familia, porque es un aprendizaje constante a su lado.

--Bueno, ¿y qué me dice de Rubén Torrecilla como entrenador?

--Es muy buen entrenador y me gusta mucho cómo hace las tácticas en los entrenamientos para que nosotros tengamos claro en el partido lo que tenemos que hacer, y así también es más fácil destacar tus cualidades. Nos explica cómo vamos a atacar y defender, y eso hace sentirnos muy cómodos. ¿Cómo te diría yo? Es como si cada entrenamiento fuera el último de la semana, el anterior a un partido.

--Les hace destacar individualmente, pero es que el equipo está protagonizando una buena campaña en líneas generales.

--Somos un equipo, así es. No hay ningún jugador que decida los partidos, sino que todos contribuimos con nuestro juego. De los 23 que formamos la plantilla todos contamos y todos somos importantes, da igual que uno juegue 5 minutos que 90, y todo eso nos está haciendo ir tan bien.

--Pero, ¿qué pasa con los partidos como visitante?

--En general el equipo siempre compite bien, aunque nos falta esa pizca de suerte y de puntería en las últimas jugadas. Generamos ocasiones y jugamos bien, pero fuera de casa errores puntuales nos cuestan caro.

--Usted ya ha demostrado en el Castellón que puede jugar tanto de 6 como de 8. ¿En qué posición se encuentra más cómodo?

--Antes siempre decía que en la posición de 6 me sentía más cómodo, pero ahora la posición que ocupo es perfecta y disfruto llegando al área. Poco a poco iré cogiendo el nivel y quiero crecer más en esta posición porque creo que puedo tener un buen futuro.

--Llegó a España en 2017 cedido por el Saburtalo de su país a las categorías inferiores del Girona y en el 2019 le fichó el Levante, con el que llegó a debutar en Primera en 2020. ¿Cómo ha cambiado Giorgi en todo este tiempo?

--Muchísimo en todos los aspectos, ya no a nivel futbolístico, sino también personal. He aprendido mucho, y creo que eso me está ayudando a dar mi máximo nivel. Piensa que me vine solo a España cuando tenía 18 años. Me vine sin saber el idioma y sin conocer a nadie; por eso, al principio, me costó, porque no había mucha gente de mi entorno que hablara inglés para poder entendernos y me tocaba expresarme incluso con gestos. Por suerte, la gente de España es muy abierta y eso ayudó.

--¿Cuál fue el primer pensamiento de su familia cuando el Girona llamó a sus puertas para traerlo?

--Bueno, primero lo veían mal porque yo era muy joven y era difícil que saliera antes de los 18 años, pero ellos saben que estoy aquí porque me encanta lo que estoy haciendo. Toda mi vida es el fútbol, ese era mi objetivo de pequeño y sigue siéndolo ahora.

--¿Había tenido en su entorno algún caso como el suyo de alguien que lo dejó todo por conseguir el sueño de ser futbolista?

--Mi bisabuelo jugaba a fútbol pero no a nivel profesional, y ahora tengo un sobrino que está aprendiendo andar con el balón --ríe-- pero nadie de mi entorno se había venido a España, y menos para ser futbolista. Yo siempre preguntaba y ahora lo estoy cumpliendo.

--Y, ¿hasta dónde le gustaría llegar en este mundillo?

--No me gusta marcarme fechas. Antes lo hacía y me generaba ansiedad porque me ponía mucha presión. Prefiero vivir de hoy y entrenar bien todos los días, que pensar más allá. Creo que si hoy lo hago bien, el futuro será bueno.

--Entonces ni hablar de un posible ascenso a Segunda A, ¿no?

--Ojalá lo consigamos, pero de momento nadie en el equipo está pensando en lo que pasará el próximo mes de junio.