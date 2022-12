La previa | El Castellón quiere mantener su fiabilidad en Castalia ante al Numancia

El Estadio Castalia se mira, pero no se toca. El CD Castellón, que es el mejor equipo local de los 40 que conforman la categoría, ha saldado sus siete primeros encuentros ante su afición con siete victorias. Y en la noche de este miércoles, frente al irregular Numancia, se intentará alcanzar la extraordinaria cifra de ocho triunfos seguidos en su fortín. Hasta la fecha Sabadell, Osasuna B, Athletic B, Amorebieta, La Nucía, Intercity y Real Murcia regresaron a casa sin ningún punto en su zurrón. El partido arrancará a las 21.00 horas y hay pocas excusas para no ir a Castalia porque el Mundial de Qatar 2022 para hasta el viernes.

Eso sí, este partido llega después del disgusto final en Las Gaunas del pasado sábado donde, por enésima vez esta temporada, a los albinegros les remontaron o igualaron un encuentro que empezó llegó a tener encarrilado. No se sabe si es por falta de concentración o porque se por unos minutos el equipo se desconecta. Para eso está el entrenador, para activar a sus hombres desde el minuto 1 al 90. Se quiere evitar vivir en casa esos episodios de desconexión que se han venido repitiendo en los encuentros lejos de Castalia.

Bajas albinegras

Para este partido está confirmado que el lateral diestro Manu Sánchez, a la vez el segundo máximo goleador del equipo, será baja por acumulación de amonestaciones. Teóricamente, y ante la ausencia de un segundo lateral puro y duro para esa demarcación, su sustituto debería ser Javi Antón. Pero es muy complicado adivinar las intenciones de un entrenador que en las últimas jornadas ha jugado al despiste y ha introducido alguna que otra novedad en el once titular de las últimas jornadas.

Tres dudas

Todo está condicionado por las dudas que tiene el entrenador por esos tres futbolistas que arrastran molestias y que no pudieron actuar frente a la SD Logroñés, caso del lateral diestro Salva Ruiz, del central Iago Indias y del delantero Dani Romera. Como se desconoce (no hay convocatoria) si se han recuperado o no, y teniendo en cuenta que salvo lo de Romera, no eran lesiones de importancia, alguno de los dos defensas podría estar disponible para esta cita.

Por otra parte, Iñaki Bea, entrenador (el segundo esta temporada) del Numancia, se refirió al Castellón, el líder que no ha perdido partido en casa en lo que va de temporada. Dijo de la escuadra albinegra que es un equipo que tiene “mucho compromiso, cuenta con cierta veteranía y que tiene las cosas muy claras. Ellos tienen mucho peligro en el balón parado, pero estoy seguro de que vamos a competir bien en Castalia”.

Sobre las lesiones que presenta el conjunto soriano, el técnico dijo que a él no le queda otra que “mirar hacia delante y ser positivo. El hecho de que no poder contar con Jesús Tamayo, Iker Amorrortu, y ahora con David González y Mario Barco (ex atacante de la escuadra castellonense, pues es verdad que nos afecta bastante”.